Kjent ukrainsk forfatter til VG: − Det blir ikke fred før Putin er borte

En av Ukrainas ledende forfattere, Jurij Andrukhovytsj (62), mener at Vladimir Putin (69) prøver å utslette landet. Han mener Putin lyver i sitt forsøk på rettferdiggjøre krigen historisk.

Publisert: For mindre enn 20 minutter siden

Jurij Andrukhovytsj er på Oslo-besøk i forbindelse med at hans snart 30 år gamle - og svært politiske - roman «Moskoviaden» er kommet ut på norsk.

Han vil bestemt ikke snakke russisk. Vi ender opp på tysk.

– Kan Ukraina vinne krigen?

– Ikke rent militært, men jeg har et stort håp om at det kan bli en kompleks militær, politisk og samfunnsmessig situasjon. Hvis Ukraina for eksempel vinner tilbake byen Kherson, spørs det hvilke protester som kan oppstå i Russland. Alt henger sammen. De siste meningsmålingene viser riktignok at russerne fortsatt støtter krigen, men de kan man ikke ha så stor tiltro til.

– Forsøker Putin å utslette Ukraina?

– Ja, det var helt klart fra starten. Han formulerer det på ulike måter, men hans mål er å oppløse Ukrainas uavhengighet. Til det trenger han noen ideologiske begreper, som betyr noe annet for ham. Som for eksempel at han kjemper mot nynazisme. Han kjemper liksom mot nynazismen. Han mener at det ikke fantes noe Ukraina, at det var Lenins ide, og at det skal være en del av Russland.

– Løgn!

Han mener at Putin har drømt om å få Ukraina under Russland innen 100 årsdagen for Sovjetunionens offisielle grunnlegging i desember 1922.

– Putin sier at Ukraina ikke fantes før den gang?

– Det er en løgn! Ingen historiske kilder kan bekrefte det. I hver eneste skolebok står det den moderne ukrainske staten oppsto under den første verdenskrig. Samtidig med at russiske riket falt sammen. Det oppsto en uavhengig ukrainsk republikk fra 1917. Med de samme fargene i flagget som det vi har i dag. Det er sannheten objektivt sett. Så kan vi snakke om denne republikkens nederlag mot invasjonen. Den ukrainske regjeringen den gang var pasifister, og de oppløste armeen. Så de var sjanseløse. Så Putin sier ikke sannheten.

PRESIDENT: Vladimir Putin på besøk i Russlands «fjerne østen» tirsdag.

– Hva tenker Putin nå, et halvt år etter at krigen startet?

– Det vet vi lite om. Vi kan bare spekulere. Noen steder kan vi lese at han personlig kontrollerer alt - at han har kontakt med offiserene der ute. Andre steder leser vi at han ikke får høre sannheten, og at han tror at «alt går etter planen».

– Han tenker nok at han har suksess. Men det slår motsatt av hva han ønsker. For eksempel med NATO-utvidelsen med Sverige og Finland. Et annet eksempel er at han vil at ingen ukrainere skal snakke ukrainsk, men flere og flere snakker ukrainsk.

Forutså for 30 år siden

– Boken som kommer ut i Norge nå, ble skrevet for 30 år siden. Men allerede den gang skriver du om russisk imperialisme. Hvorfor?

– Vi har jo sett mange eksempler på russisk imperialisme før Ukraina-invasjonen. Georgia, Moldova, Tsjetsjenia ... Men også for 30 år siden var det klart for meg. I Sovjetunionens siste dager var det en diskusjon i Ukraina om hvordan vi kunne leve uavhengig av «imperiet», som den gang var Sovjetstaten. Vi hadde blitt tvunget inn i dette imperiet. Mange russiske forfattere likte at jeg skrev om russisk imperialisme, andre ikke.

Andrukhovytsj bor fortsatt i hjembyen Ivano-Frankivsk og fastslår at det ikke er noe problem å bo der mens krigen pågår.

– Jeg reiser ikke så mye lengre. Jeg bor der med min kone og min datter og hennes familie. Hun flyktet til oss da krigen startet.

– Har du vurdert å flykte utenlands?

– Nei, jeg vil ikke det. Jeg er for gammel til å starte et nytt liv som innvandrer. Og leve med et sånt nederlag. For det ville ikke være en ren flukt, det ville være som om jeg aksepterte at alt jeg har skrevet i livet, er forgjeves. Jeg vil heller leve livet ut i Ivano-Frankivsk. Heldigvis går det ganske greit i vår region, som ligger geografisk langt fra Russland.

– Må fjernes

– Må Putin fjernes for at det skal bli fred?

– Ja, han har ingen utvei. Han kan ikke stoppe nå. Han kunne prøve å finne en løsning - for å redde ansikt. Men det er ikke mulig lengre. Det blir ikke fred før Putin er borte.

– Kan Ukraina få tilbake territoriet som det hadde fra 1991?

– Ved slutten av Putins regime, tror jeg at Ukraina får tilbake Krim og Donbas. Men det er mange forskjellige faktorer. Russland kan bli så svekket av krigen at Ukraina enkelt kan ta det tilbake.

PS: Jurij Andrukhovytsj skal delta under Bjørnsonfestivalen i Molde torsdag.