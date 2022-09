TRUMPS LUKSUSEIENDOM: Trumps Mar-a-lago residens i Florida.

Avis: Fant superhemmelige dokument om annet lands atomvåpen-kapasitet

FBI skal ha beslaglagt dokumenter som var hemmeligere enn «topp hemmelig» hjemme hos tidligere president Donald Trump.

Publisert: Oppdatert nå nettopp

Washington Post skriver at et av dokumentene som FBI har beslaglagt på Donald Trumps eiendom i Florida inneholdt opplysninger om et annet lands atomvåpen-kapasitet. Hvilket land det er snakk om, er ikke kjent.

Avisen siterer en ikke navngitt kilde.

Dokumentene skal ha vært så strengt hemmelige at det kun var presidenten, eller to andre nære regjeringsansatte som kan godkjenne at andre skal få vite om dem.

Sikkerhetsklareringen på dokumentene skal ha vært så høy at det overgår «topp hemmelig»-klarering. Kun dem som må vite, får vite om slike dokument.

18 måneder etter at han gikk av som president ble dokumentene altså oppbevart på Trumps eiendom.

LISTE OVER DOKUMENTER: Bilde av oversikten over dokumentene FBI hentet ut fra Mar-a-lago.

Bakgrunnen for ransakingen hos Donald Trump tidligere i måneden skal ha vært at FBI lette etter materiale merket med den høyeste sikkerhetsklareringen.

Donald Trump selv har tidligere blankt avvist at FBI så etter atomvåpen-dokumenter, og kalt det hele for en «bløff».

Mer enn 300 graderte dokumenter har FBI beslaglagt til sammen fra Trumps Mar-a-lago eiendom i Florida. 184 kommer fra bokser som ble sendt Nasjonalarkivet, 38 overlevert fra en av Trumps advokater til etterforskerne i juni, og 100 som ble beslaglagt i razziaen 8. august.