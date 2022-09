MASSEDRAP: I jakten på Myles Sanderson har kanadisk politi omringet dette huset i urfolksreservatet James Smith Cree First Nation.

Canada: Omringet hus i jakten på massedrapssiktet

Det kanadiske ridende politiet ba lokalbefolkningen i urfolksreservatet om å gå i dekning.

Ådne Husby Sandnes

NTB

Kanadisk politi omringet et hus i urfolksreservatet der ti personer ble knivdrept sist søndag. Sent tirsdag kveld opplyste politiet at man ikke fant den mistenkte i huset.

Knivangrepene fant sted i Saskatchewan, i James Smith Cree Nation, et reservat for flere grupper kanadiske urbefolkninger, tidlig søndag morgen, norsk tid.

Canadisk politi jakter på Myles Sandersson (t.h.) som mistenkes for sammen med sin bror Damien å ha drept ti personer og såret 18 andre i helgen. Han mistenkes også for å ha drept broren etterpå.

Mannen politiet jakter på, er identifisert som Myles Sanderson. En kilde sier til AP at det ikke er bekreftet hvorvidt han befinner seg inne huset.

Den andre mistenkte, broren Damien, ble funnet død mandag i nærheten av stedene der knivstikkingen fant sted.

Politiet etterforsker om Myles Sanderson kan ha drept broren.