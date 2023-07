Hellas: − Blir like tøff, om ikke verre

Hellas’ Meteorologiske institutt melder mandag at den kommende helgen blir årets varmeste i landet. Samtidig spås det at Europas varmerekord kan tas et annet sted i Europa.

– Om folk syns forrige helg var tøff, vil den som kommer bli like tøff, om ikke verre, sier den greske meteorologen, Panaghiotis Yiannopoulos, til det lokale greske mediet ERT.

– -Ikke tro at vi nå går fra 43-44 grader og ned til 40 grader. Vi vet ikke når denne varmen vil være over, sier meteorologen.







Temperaturene er forventet å nå over 40 grader, med søndag som den varmeste dagen.

Brannvesenet i Nafplion jobber med å slukke brann 12 juli

Søndag ble det slått alarm om en ny varmebølge «Kharon» som skal ankomme Middelhavet mot slutt av uken.

Det ble slått alarm i 16 byer, inkludert Roma, Bologna og Firenze.

Før den neste hetebølgen treffer med full styrke, varsler meteorologene imidlertid en liten pustepause. Mandag falt temperaturene noe i store deler av landet, men det blir ikke langvarig.

Studier viser at over 60.000 mennesker døde som følge av høye temperaturer i Europa sommeren 2022.

1 / 2 SVETT: En ofiser tørker svette fra ansiktet til en den greske presidentens vakter 14 juli Turister besøker Akropolis i varmen 13. juli forrige neste fullskjerm SVETT: En ofiser tørker svette fra ansiktet til en den greske presidentens vakter 14 juli

The Guardian skriver at det også kan komme til å bli målt den varmeste temperaturen i Europa noensinne denne uken, ettersom det er meldt opp mot 48 grader i italienske Sicilia og Sardinia.

Ifølge BBC er varmerekorden i Europa på 48,8 grader.

Er du rammet av hetebølgen? Tips VG her.

