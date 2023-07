Usikkert: Det er splittede meninger om utenomjordiske vesen har vært på jorden.

Tviler på UFO-besøk: − Det er litt rart

Tidligere amerikansk offiser påstår at USA har UFO-er. Norsk professor tviler.

Eksistensen av UFO-er var et tema under en høring i USAs kongress onsdag.

Der gjorde en tidligere amerikansk etterretningsoffiser, David Grusch, det klart hva han mente om saken.

– Er den amerikanske regjeringen i besittelse av UFO-er?

– Absolutt, svarte Grusch da han vitnet.

Øystein Elgarøy, professor i kosmologi ved Universitetet i Oslo, har vanskeligheter med å tro på at det den tidligere etterretningsoffiseren fortalte stemmer.

– Jeg er veldig skeptisk til sannhetsgehalten i det. Det har gått rykter om at det amerikanske forsvaret skal sitte med vrak av romskip og lik av romvesen i tiår, konstaterer han.

Øystein Elgarøy, professor i kosmologi ved Universitetet i Oslo.

Fysikkens lover gjelder for alle

Det er flere grunner til at Elgarøy ser på det som usannsynlig at «ikke-menneskelige» skapninger har vært på besøk på jorden.

– Vi har etter hvert funnet ganske mange planeter rundt andre stjerner, og det er ingen av de som viser klare tegn på at de er beboelige eller bebodde, forteller han og fortsetter:

– Så sjansen for at det skal finnes intelligente sivilisasjoner i andre solsystem ikke altfor langt unna oss er ganske liten.

Dermed kan det virke som de utenomjordiske skapningene må ha reist svært langt om det skulle stemme at de har vært her. Det er tvilsomt, ifølge professoren.

– Uansett om de finnes, må de nærmeste være ganske mange lysår unna oss, og de vil jo være underlagt fysikkens lover de som oss. Det betyr at romreiser ikke er noe enklere for dem enn det er for oss. På grunn av science fiction tar vi det for gitt at alle andre sivilisasjoner er mye mer avansert enn oss, men det er jo ikke opplagt at det er sånn.

Fint i USA, men...

Det finnes mange historier om UFO-observasjoner fra alle verdens kriker og kroker. Likevel er det klart flest historier fra det amerikanske kontinentet.

I tillegg hevdet Grusch å ha blitt informert om et UFO-program, som amerikanske myndigheter angivelig skal ha holdt skjult over flere år.

– Det er påfallende at de fortrinnsvis ønsker å besøke USA. Det er sikkert fint der, men det er rart at de stort sett bare dukker opp der, mener Elgarøy.

Tim Burchett, et republikansk kongressmedlem fra Tennessee som leder UFO-etterforskningen, har de siste ukene hevdet at USA har bevis for teknologi som «trosser alle våre fysiske lover.»

Det tviler Elgarøy på.

– Jeg vil tippe at det ikke finnes noe hemmelig lager i USA der de har utenomjordisk teknologi, levninger og utenomjordiske vesen. Det er mange optiske illusjoner som kan oppstå under forskjellige meteorologiske forhold. I tillegg er hjernen vår ganske flink til å se mønster der det ikke finnes mønster.