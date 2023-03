IKKE UTRYDDET: Etter 24 år kan naturvernere endelig feire at sangfuglen «Dusky Tetraka» har blitt observert på Madagaskar.

Sjelden sangfugl funnet etter 24 år

Naturvernere i Madagaskar feires onsdag den første observasjonen på 24 år av en sjelden sangfugl flere fryktet var utryddet.

Sangfuglen, som på engelsk kalles «Dusky tetraka», har ikke blitt sett i regnskogen på Madagaskar siden 1999.

Lenge var det fryktet at fuglen, som er blant de mest sjeldne i verden og kun finnes på Madagaskar, var forsvunnet for godt.

Men under to ekspedisjoner til avsidesliggende områder av øynasjonen den siste tiden har det blitt gjort to observasjoner av sangfuglen. Begge disse ble gjort nær elver.

– Hvis fuglen foretrekker områder nær elver, kan det forklare hvorfor arten har blitt oversett så lenge, sier fugleforsker John Mittermeier, som har ledet en av ekspedisjonene.

ENDELIG OBSERVERT: Fugleforskere lette i ni dager etter sangfuglen før de fant den.

Han forklarer at sangfuglen trolig har gått usett såpass lenge fordi fuglekikking i stor grad handler om å lytte etter fuglesang, noe som er vanskeligere med lyden av elvebrus.

Avskoging på Madagaskar har også tvunget sangfuglen til å flytte habitat, ifølge forskere. Flere av dets leveområder har blitt ødelagt for å gjøre plass for vaniljeproduksjon til tross for at regnskogen er fredet.

Over halvparten av Madagaskars fugler, rundt 115 arter, er endemiske, noe som betyr at de ikke finnes noen andre steder. Mer enn 40 av øyas fuglearter er rødlistet av Verdens naturvernunion (IUCN) som utrydningstruet.

