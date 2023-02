Aktiver kart

Fiskere fant levninger av mann i hai

Mannen forsvant tidligere denne måneden. Nå skal levningene være funnet.

Familien til 32 år gamle Diego Barría kjente igjen levningene som følge av en tatovering av en grønn og rød rose, ifølge politiet i Bueno Aires i Argentina.

32-åringen ble sist sett den 18. februar, nær kysten hvor han kjørte på en ATV, skriver AP News.

To dager senere ble ATVen funnet på en strand i nærheten, men det var ingen tegn til 32-åringen. Da begynte lokale myndigheter å søke etter ham.

Søndag forrige uke ble mysteriet etter alle solemerker løst:

To fiskere fanget tre gråhaier i nærheten av der ATVen ble funnet. Da de sløyde haiene, fant de levninger etter et menneske i en av dem.

Den argentinske nyhetskanalen TN melder at WhatsApp-dialogen mellom de to fiskerne gikk viralt i etterkant.

– Jeg var så uheldig at jeg fant det. Jeg var på fisketur og åpnet haiens mage, og der fant jeg en underarm med tatovering, skal den ene fiskeren ha skrevet.

Familien til Barría kunne kjenne igjen familiefaren som følge av en tatovering på levningene. Myndighetene jobber fortsatt med å finne ut nøyaktig hva som skjedde med ham.

– Vi antar at han var i en ulykke, og vi undersøker om det var et kjøretøy involvert, sier Daniela Millatruz, etterforskeren som var ansvarlig for søket.

Ifølge en annen i politiet driver dykkere fortsatt med søk i sjøen i jakten på flere levninger, skriver El Pais.

Ifølge The Mirror har politiet ikke utelukket at 32-åringen ble drept før han ble dumpet i havet. En annen teori er at Barría lå bevistløs på stranden, og ble dratt ut i havet som følge av store bølger.

Levningene skal nå videre til DNA-testing for å bekrefte identiteten.

Gråhaien som hadde levningene inni seg skal ha vært rundt 1,5 meter lang. Gråhaier skal ikke være farlige for mennesker.