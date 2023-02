VG ved Bakhmut-fronten: Skyter dag og natt

UTKANTEN AV BAKHMUT, UKRAINA (VG) Slagmarken her er blitt omtalt som en «kjøttkvern». – Vi skyter dag og natt, sier en ukrainsk frontsoldat til VG.

VG blir tatt med til frontlinjen fra byen Kostjantynivka, 25 kilometer fra Bakhmut, byen der de mest voldsomme kampene mellom Ukraina og Russland nå står.

I dag er det ett år siden Russland gikk inn i Ukraina. Putins plan om rask erobring ble ikke noe av, og nå kjempes de voldsomste kampene øst i Ukraina, i Donbas og Luhansk-regionen.

Vi kjører i kolonne mot fronten, østover over åpne sletter og forbi stengte kullgruver. Overalt høres utgående artilleri og nedslag fra russisk bombardement.

Her kjempes blodige kamper. Russiske styrker forsøker å erobre Bakhmut, et sted med mye symbolikk, men med begrenset strategisk verdi, ifølge militære eksperter.

UNDER BAKKEN: I skyttergravene ved fronten bor de åtte ukrainske soldatene tett.

Lever under jorden

Fremme ved den ukrainske stillingen går vi ned i skyttergravene. Her lever åtte mann sammen. Under jorden finnes det viktigste soldatene trenger; beskyttelse.

– Vi får beskjed fra våre overordnede som forteller hvor vi skal avfyre bombekasteren bombekasterenSkyter granater i høy bane mot fienden. Anti-personellvåpen som kan avfyre flere forskjellige typer granater. vår. Vi regner ut koordinatene og avfyrer fra stillingen vår på andre siden av veien, forteller 32 år gamle Dima.

Han fikk innkalling til det ukrainske forsvaret for nøyaktig ett år siden – dagen Russland gikk inn i Ukraina.

– Droneoperatører gir oss beskjed om vi treffer målet. Da bør vi være tilbake under bakken, for russiske stillinger forsøker ofte å treffe oss, sier han.

FRONTEN: Vel to kilometer unna er de russiske stillingene. De ukrainske soldatene forbereder bombekasteren.

Under bakken er det mørkt og varmt. De åtte soldatene samarbeider om alt. De har bygget køyesenger og de lager mat. Og de venter. På beskjed om når de skal avfyre bombekasteren igjen.

Bombekaster mot russiske mål

Ikke lenge etter VGs ankomst ved frontlinjen, får gruppen ordre om å ramme et mål: En russisk infanteristilling, vel to kilometer unna. Mennene går ut av hulen under bakken, over veien og ned i skyttergravene.

De gjør klar seks granater og stiller inn siktet. Granaten, som legges i bombekasteren, avfyres umiddelbart.

FYRER AV: Seks granater avfyres i raskt tempo mot de russiske stillingene.

Etter noen få minutter er arbeidet unnagjort, og soldatene går tilbake til skyttergravene igjen. I horisonten høres høye, dype smell fra tyngre artilleri.

– Vi mangler ammunisjon nå og vi føler at det går veldig sakte med leveransene fra de europeiske landene. Vi klarer ikke å svare på russiske angrep på en effektiv måte. Om vi hadde hatt nok ammunisjon, ville vi klart å svare skikkelig, det tror jeg ville forandret krigens gang, sier Dima.

Flere ganger om dagen skyter de granater mot russerne. Kampene ved Bakhmut er blitt omtalt som en «kjøttkvern».

Sjefen hans, kommandant Volodymyr, er enig.

– Hvert skudd vi får tak i gjør at vi kommer nærmere en seier. Alle må forstå at de en eller annen gang kan komme i samme situasjon som Ukraina. Derfor er det viktig å støtte hverandre, sier Volodymyr.

Aktiver kart

Familiefar

Dima er familiefar. Han har en to år gammel datter, en 11 år gammel sønn og kone som sitter hjemme og venter på han.

– Det er klart jeg savner dem. Jeg trenger dem. Men det er dekning her, så jeg kan heldigvis snakke med barna og kona mi på telefon.

– Ungene mine spør meg om hva jeg gjør her. Da svarer jeg at jeg jobber, jeg vil ikke si til barna mine at jeg dreper russere, sier Dima.