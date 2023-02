ENORME ØDELEGGELSER: Byen Bakhmut har vært gjenstand for harde kamper i et halvt år, og nå blir situasjonen stadig mer komplisert. Bildet er tatt 26. februar.

Derfor gir ikke Russland seg i Bakhmut

Jo mer Russland investerer i kampen om Bakhmut, jo viktigere blir det å vinne, forklarer forsvarsforsker Tor Bukkvoll.

Kampene om industribyen Bakhmut i Donetsk er det lengste slaget som har stått under Russlands invasjonskrig i Ukraina.

Soldatene har kjempet her i rundt et halvår, og nå er situasjonen rundt fronten ved Bakhmut stadig vanskeligere og mer komplisert, advarer Ukrainas president Volodymyr Zelenskyj.

– Fienden ødelegger hele tiden alt som kan brukes for å beskytte våre posisjoner, sa han i sin daglige tale mandag kveld.

1 / 3 forrige neste fullskjerm

Seks måneder med harde kamper og store tap har gjort at det å ta kontrollen over Bakhmut nå ville være en stor seier for Russland. Men den ville vært mer symbolsk enn strategisk viktig, forklarer sjefsforsker Tor Bukkvoll ved Forsvarets forskningsinstitutt til VG.

– Russland har låst seg til Bakhmut fordi de har brukt så mye ressurser for å vinne der. Jo mer de har investert der, jo viktigere blir det å innkassere seieren. Russland har behov for en seier for å vise folket at de får til noe, sier Bukkvoll, som er spesialisert i russisk og ukrainsk forsvars – og sikkerhetspolitikk, til VG.

FORSKER: Tor Bukkvoll er sjefsforsker ved Forsvarets Forskningsinstitutt og er spesialisert i russisk- og ukrainsk sikkerhetspolitikk.

Wagner

Ukrainas president Zelenskij kaller de ukrainske soldatene som kjemper i Bakhmut for ekte helter.

Byen som tidligere var et populært turistmål, er ingen storby i ukrainsk sammenheng, men hadde før krigen rundt 70.000 innbyggere.

Situasjonen nå er «ekstremt spent», sier offiseren Oleksandr Syrskyi, som leder de ukrainske bakkestyrkene.

– Til tross for betydelige tap, kastet fienden inn Wagners WagnersOmstridt paramilitær organisasjon i Russland best forberedte angrepsenheter, som forsøker å bryte gjennom våre styrkers forsvarslinjer og omringe byen, sier Syrskyi tirsdag.

VG besøkte forrige uke en ukrainsk stilling ved frontlinjen i utkanten av Bakhmut-området – se video:

Russland «er nærme»

Hvilke russiske styrker som har kjempet rundt Bakhmut, har variert, minner Bukkvoll om.

Nå er det en blanding av Wagner WagnerOmstridt paramilitær organisasjon i Russlandsoldater og soldater som nylig ble mobilisert.

– Svakheten er jo at de nylig mobiliserte kun har kort tid med trening, og at Wagnergruppen som kjent har rekruttert kriminelle, som ofte betyr utfordringer med disiplinen. Generelt kan man si at manglende motivasjon er en utfordring begge grupper sliter med, sier Bukkvoll.

Det har likevel vært en fremgang for Putins soldater, presiserer forsvarsforskeren.

– De har klart å stenge de fleste etterforsyningslinjene til de ukrainske styrkene i Bakhmut. Så de er nærme, selv om de ikke har tatt byen.

1 / 2 LIDER: Forsatt bor det noen tusen sivile igjen i Bakhmut. FORTSETTER: Det ligger mye prestisje i å ta byen Bakhmut for de russiske stykene. forrige neste fullskjerm LIDER: Forsatt bor det noen tusen sivile igjen i Bakhmut.

Ukrainsk strategi

For korte to uker siden ble de rundt 6.000 gjenboende sivile bedt av ukrainske myndigheter om å forlate byen.

På tross av den beskjedne størrelsen, har Bakhmut vist seg som svært viktig for Ukraina å holde på, forteller Bukkvoll.

– Det kan se ut som det er et ledd i en større strategi der de vil slite ned de russiske styrkene så mye som mulig, før ukrainerne selv går til motangrep.

Sånn sett kan det være en fordel for Ukraina at russerne går på med så store styrker der, for da eksponerer de styrkene sine slik at ukrainerne kan skyte på dem.

Så brutal er krigens natur, sier Bukkvoll.

– Så lenge ukrainerne dreper betydelig flere russere enn de mister selv, er det et poeng å fortsette å forsvare Bakhmut.