POTENSIELT LIVSFARLIG: Giften fra portugisiske krigsskip, her avbildet i en annen anledning, er normalt ikke dødelig for friske mennesker, men den intense smerten fra maneten kan forårsake hjerteinfarkt hos eldre og personer med helseproblemer. Foto: Jørgen A Aabech

Advarer mot dødsmanet ved «norsk» favorittkyst

Publisert: 22.05.18 02:58

Flere kilometer med strender på Costa Blanca har innført badeforbud etter at det har blitt observert portugisiske krigsskip den siste uken.

Ifølge spanske El Pais er det strendene mellom Torrevieja og Campello som er rammet.

– Vi tok de nødvendige forholdsreglene i helgen for å unngå at noen skulle rammes. Selskapet som er ansvarlig for livredning og sikkerhet på strendene er nå i alarmberedskap, sier Mari Carmen de España hos de lokale turistmyndighetene.

Fra Atlanterhavet

Den gjennomsiktige og purpurblå maneten av typen Physalia physalis, bedre kjent som «portugisiske krigsskip», har tråder som kan bli opptil 10 meter lange, og er i utgangspunktet mest vanlig i Australia, Karibien og i området fra Florida og sørover mot Mexico. Giften, som sitter i trådene, antas å ta livet av flere mennesker hvert år.

Manetene som først ble observert forrige uke skal ha kommet med havstrømmer fra Atlanterhavet forbi Gibraltarstredet, før de nå har skyllet innover strendene som besøkes av tusenvis av nordmenn hvert år.

Friske personer er ikke spesielt utsatt hvis de kommer i kontakt med maneten, men man kan uansett oppleve en intens smerte, samt en risiko for arrdannelser. Barn og eldre er mer utsatt og flere har dødd etter å ha fått sjokk og druknet.

De lokale myndighetene advarer mot å ta på manetene, også hvis de ligger oppe på stranden da giften kan være farlig opptil 24 timer etter at maneten er tatt ut av sjøen. De fraråder også å vaske bort trådene med ferskvann og heller fjerne de med pinsett.

De rammede strendene antas å senke det røde flagget igjen når vindretningen snur