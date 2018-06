COMEBACK: Pakistans president Pervez Musharraf holder en tale ved et universitet i Beijing i april 2008. Nå stiller han til valg. Foto: Jason Lee / Reuters / NTB scanpix

Pervez Musharraf forlater Dubai-eksil for å stille til valg i Pakistan

NTB

Publisert: 09.06.18 13:45

UTENRIKS 2018-06-09T11:45:13Z

Pakistans tidligere militære leder Pervez Musharraf varsler at han reiser hjem til Pakistan for å stille som kandidat i valget på ny nasjonalforsamling i juli.

Musharraf kunngjorde avgjørelsen lørdag, etter at Pakistans høyesterett åpnet for at den tidligere lederen kan komme tilbake på visse betingelser.

De siste årene har han bodd i Dubai for å unngå rettsforfølgelse i Pakistan.

Generalen Musharraf grep makten i et militærkupp i 1999. Han ble tvunget til å trekke seg i 2008 etter at partiet til Benazir Bhutto, som året før ble drept i et attentat, kom til makten.

Ifølge Musharrafs parti vil han kjempe for å bli valgt inn i nasjonalforsamlingen som representant for den nordlige byen Chitral.

Lørdag ble det også kjent at opposisjonspolitikeren Imran Khan vil stille til valg. Han håper at partiet hans vil gjøre det så bra at han blir Pakistans neste statsminister. Valget holdes 25. juli.