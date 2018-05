MER TRØBBEL: Donald Trumps personlige advokat Michael Cohen har hatt en tung vår. Foto: Getty

Dårlig nytt for Trump-advokat: «Taxi-kongen» vil samarbeide med myndighetene

Publisert: 23.05.18 02:20 Oppdatert: 23.05.18 02:35

Del saken på: Facebook

Email

Lenken er kopiert

UTENRIKS 2018-05-23T00:20:48Z

Michael Cohens forretningspartner Evgeny Freidman skal ha gått med på å hjelpe myndighetene for å slippe fengselsstraff.

Den personlige advokaten til USAs president har lenge vært i hardt vær.

Først ble han utpekt som mannen som håndterte utbetalingene til pornoskuespiller Stormy Daniels for å holde tyst om den angivelige affæren med Donald Trump. Og for to uker siden hevdet Daniels’ advokat Michael Avenatti at Cohen hadde mottatt en halv million dollar av et selskap kontrollert av en russisk milliardær med bånd til Putin.

Fikk mildere straff

Ifølge CNN har etterforskerne til Robert Mueller, som skal undersøke om Russland var involvert i valgjuks i USA i 2016, undersøkt flere angivelige utbetalinger til Cohen.

Nå er det ifølge New York Times en annen russer som trekkes inn i etterforskningen. Han går under kallenavnet «The Taxi King» , og er en nær forretningspartner av Cohen. Sammen har de drevet taxi-virksomhet i mange år. På det meste kontrollerte de over 250 av de verdenskjente gule New York-taxiene. I fjor sommer ble Freidman arrestert, mistenkt for å ha betalt 5 millioner dollar for lite, ca. 30 millioner korner, i skatt. Svindelen kobles direkte til betalingsjuks i taxivirksomheten.

Den samme avisen skriver at 46-åringen nå har gått med på å samarbeide med myndighetene mot en mildere straff for det grove skattebedrageriet han var tiltalt for. I en domstol i Albany tirsdag sa han seg derfor skyldig i å ha unndratt 50.000 dollar i skatt, ca. 300.000 norske kroner. Samtidig skal han ha forpliktet seg til å samarbeide med myndighetene i diverse andre pågående etterforskninger og rettsprosesser.

– Forstår du hva slags avtale advokatene dine har klart å forhandle frem på dine vegne? spurte en dommer etter at Friedman hadde sagt seg skyldig.

– Jeg forstår det absolutt, og setter virkelig pris på det, svarte «Taxi-kongen».

Forsvarer Patrick J. Egan ønsket ikke å komme men noen uttalelse om avtalen etter rettshøringen. Ifølge New York Times skal han tidligere ha omtalt Freidman og Cohen som nære venner.