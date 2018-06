Ett år etter Grenfell-brannen: Jakter svar på de ubesvarte spørsmålene

Publisert: 14.06.18 13:16

UTENRIKS 2018-06-14T11:16:37Z

Den voldsomme brannens etterdønninger har avdekket svakheter i brannregulering, sosiale forhold og katastrofeberedskap.

Brannvesenet etterforskes

Brannvesenet er blitt kraftig kritisert for å ha oppfordret folk til å bli værende i leilighetene i stedet for å komme seg ut. Det er den vanlige strategien ved brann, slik at folk ikke skal vandre rundt i et brennende hus, skriver NTB.

– Men denne strategien slo feil i løpet av den første halvtimen, sa sikkerhetsekspert Barbara Lane under en høring i granskingskommisjonen.

Ordren om å holde seg på plass ble stående i to timer, trass at brannen spredte seg lynraskt og hadde nådd toppen av bygningen i løpet av en halvtime.

– Konstruksjonen var ikke i stand til å hindre at brannen løp løpsk. Det skulle tidlig ha vært gitt beskjed om full evakuering av Grenfell Towers, heter det i rapporten som den uavhengige granskingskommisjonen har fått utført av eksperter i brannsikkerhet.

Politiets etterforskning av brannen har foreløpig ikke ført til noen pågripelser.

May angrer på at hun ikke besøkte berørte

Tidligere denne uken fortalte statsminister Theresa May at hun alltid kommer til å angre på at hun ikke dro for å møte pårørende og overlevende dagen etter storbrannen, skriver Evening Standard .

Hun sier at hennes handlinger gjorde at mange fikk inntrykk av at hun ikke brydde seg om ofrene, men påpeker at det ikke er tilfellet.

Mange er preget av brannen de opplevde for ett år siden. Nesten 1.000 voksne er sjekket for posttraumatisk stress og flere hundre har fått behandling for lidelsen.

Lokale myndigheter har ansatt ti skolepsykologer for å hjelpe barn som er rammet av brannen på en eller annen måte. Flere av de døde arbeidet ved lokale skoler.

Offentlig gransking

Granskingen skal ta for seg forholdene i forkant av brannen og forhindre at lignende tragedier skjer igjen.

I etterkant av brannen ble det kjent at beboere hadde advart om at bygningen ikke var tilstrekkelig sikker.

* Granskningens første fase, som varer fram til oktober, skal ta for seg de umiddelbare årsakene til brannen og hvordan den spredte seg så hurtig. Da skal det gis ut en foreløpig rapport om viktige sikkerhetstiltak som må implementeres.

* Andre fase skal se nærmere på de bakenforliggende årsaker til brannen, hvordan blokken er bygget og nødetatenes respons.

Pårørende, overlevende, medlemmer fra lokale myndigheter, representanter fra selskapet som skjøtter bygningen er blant dem som sitter i granskningskomiteen.

300 bygg har fortsatt brannfarlig bekledning

311 bygninger er bekledd med de samme plastikk- og aluminiumsplatene som dekket Grenfell Tower, og som har fått skylden for at brannen spredte seg så raskt.

Myndighetene har slått fast at platene bryter bygningsreguleringer. Så langt er det imidlertid bare byttet ut bekledning på elleve bygninger, mens arbeidet med utbyttingen har startet på 100 andre.

Det amerikanske selskapet Arconic, som produserte platene i bekledningen på Grenfell Tower, trakk dem fra markedet to uker etter brannen. Men fortsatt er det lignende produkter fra andre produsenter på markedet.

Nye boliger

I dagene etter brannen lovet May at alle beboerne skulle få nye hjem i løpet av tre uker. Det løftet viste seg umulig å innfri. I dag venter fortsatt 15 husholdninger på nytt sted å bo, skriver The Guardian .

Bare 83 av 203 husholdninger bor nå i permanente løsninger.

Blokkens fremtid

Blokken, hvis rester fortsatt står innpakket i North Kensington, er bestemt revet og erstattet med et passende minnested for dem som døde.

– Regjeringen og lokale myndigheter i Kensington og Chelsea har behandlet dette med verdighet og respekt. Vi håper bare at regjeringen legger samme seriøsitet i vårt behov for å få vite sannheten og få rettferdighet gjennom granskingen. Det innebærer å lytte til våre forespørsler om justeringer for en grundig gransking, sier Shahin Sadafi, leder for gruppen av overlevende, til The Guardian.

Lokalsamfunnet, pårørende og overlevende skal være med på å bestemme hvordan minnesmerket skal utformes.