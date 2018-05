FORRIGE GANG: Foto: Thomas Nilsson / VG

Stoltenberg besøker Trump 17.mai

Publisert: 11.05.18 13:19 Oppdatert: 11.05.18 14:24

NATO bekrefter nå at generalsekretær Jens Stoltenberg skal til Washington og møte USAs president Donald Trump 17.mai. Møtet er en del av forberedelsene foran NATOs toppmøte i Brussel i juli.

Og nå er det åpenbart behov for brannslukking mellom USA og de europeiske NATO -landene: Da Trump kunngjorde at USA går ut av atomavtalen med Iran , sank temperaturen over Atlanteren med flere grader:

– Det er ikke lenger slik at USA simpelthen beskytter oss. Europa må ta skjebnen i egne hender. Det er framtidens oppgave, sa Merkel forrige torsdag etter et møte med Frankrikes president Emmanuel Macron i Aachen i Tyskland.

Forbereder toppmøtet

Stoltenberg skal også møte USAs nye utenriksminister Mike Pompeo, forsvarsminister James Mattis, Trumps nye sikkerhetspolitiske rådgiver John Bolton og andre toppledere i den amerikanske administrasjonen.

NATO-sjefen har de siste månedene vært i en rekke NATO-hovedsteder og møtt stats- og regjeringssjefer foran toppmøtet 11. og 12. juli.

– Neste uke fortsetter jeg forberedelsene til toppmøtet. På tirsdag er jeg i Paris og møter president Macron, og deltar på en konferanse om cyberforsvar. Deretter reiser jeg til Washington og møter president Trump og hans nasjonale sikkerhetsteam, skriver Stoltenberg i en tekstmelding til VG via sin presseavdeling.

Snudde kutt

Dette blir Stoltenbergs andre besøk til USA i år. Under sitt besøk i Texas i april sa Stoltenberg til VG at toppmøtet skal bekrefte at NATOs medlemsland har snudd kuttene i sine forsvarsbudsjetter til økning.

– Den gode fortellingen er at europeerne nå tar dette på alvor. Da vi gjorde vedtaket var det tre land som lå over to prosent. Nå er det åtte land. Vi er i ferd med å oppfylle målet. Verden er blitt farligere, men NATO er blitt sterkere, sa Stoltenberg.

– Alle NATO-landene som grenser mot Russland har nå nådd dette målet. Bortsett fra Norge, sa han.

Til sommeren skal NATOs stats- og regjeringssjefer også ta den formelle beslutningen om en egen trans-atlantisk kommando for å sikre forsyningslinjene mellom USA/Canada og Europa i tilfelle konflikt.