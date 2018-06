FENGSLET: Her, på Al Barsha politistasjon har de to norske kvinnene, ifølge familien deres, sittet fengslet siden de ble pågrepet den 18. april. Foto: GOOGLE

Familien: – Venninnene i Dubai varetektsfengslet i nok en måned

Publisert: 08.06.18 23:14

UTENRIKS 2018-06-08T21:14:41Z

De to venninnene fra Trøndelag som ble pågrepet i en politirazzia i en privat leilighet i Dubai 18. april har fått forlenget varetektsfengslingen til 9. juli, opplyser familien til VG.

Det ble ifølge faren til den ene kvinnen avholdt et rettsmøte i Dubai fredag uten at det ble noen avklaring.

– Politiadvokaten har forlenget varetekten til jentene fra 8. juni til 9. juli 2018.

Foreløpig foreligger det ingen offisiell siktelse. Jentene har det etter forholdene bra, men er meget utålmodige, sier faren til VG.

Han opplyser at kvinnene, som er i tyveårene, fremdeles holdes på politistasjonen Al Barsha i Dubai.

Faren forteller at advokatene som familien har hyret i Dubai får svært lite opplysninger fra politiadvokaten.

Møte på søndag

– Men vi har fått arrangert et møte med våre advokater og jentene på politistasjonen nå på søndag for å få klarhet i hva som virkelig har skjedd, sier faren til VG.

Ifølge faren får ikke Utenriksdepartementet i Norge gjort noe med saken før en eventuell siktelse foreligger.

– Det er ingen utleveringsavtale mellom Dubai og Norge, men det er fullt mulig å søke om utlevering, sier faren.

Nytt rettsmøte 13. juni

Han opplyser at neste rettsmøte er satt til 13. juni.

– Varetekten er forlenget en måned, men det kan jo hende at det blir en avklaring før det. Det er det vi håper på, sier faren til VG.

Det var fem andre utlendinger som den 18. april, ifølge faren, ble pågrepet i en privat leilighet hvor det ble servert drinker.

– Alle ble tatt fra leiligheten og kjørt til politistasjonen. Politiet sier at saken for våre jenter er ferdige, men at de vil vente til hele gruppen er avhørt og behandle alle sakene samlet. Det er rart at det tar så lang tid.

Det er ifølge faren blitt tatt blod-, urin- og svetteprøver av kvinnene.

– Er resultatene av disse klare?

– Det har vi etterlyst, men vi får ikke høre noe. Vi håper at advokatene våre får noen opplysninger om dette på søndag, sier faren.

– Jentene våre har vært veldig uheldige. De var på feil plass til feil tid, avslutter han.