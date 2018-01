SAMARBEIDER: Lederen for Nord-Koreas forhandlingsdelegasjon, Ri Son Gwon, (i midten) hilser på sørkoreanske tjenestemenn etter at han har krysset grensen for å delta i samtaler i den demilitariserte sonen i Paju i Sør-Korea. Foto: AP / NTB scanpix

Nord-Korea og Sør-Korea enige om å gjenopprette militær direktelinje

NTB

Publisert: 09.01.18 16:48

Sør-Korea er blitt enig med Nord-Korea om å gjenopprette en militær direktelinje, opplyser sørkoreanske myndigheter.

Avtalen er inngått i forbindelse med samtalene mellom de to landene natt til tirsdag norsk tid. Møtet har blitt omtalt som «historisk» da det er flere år siden de har møttes på høyt nivå.

Under nattens samtaler ble det også klart at Nord-Korea sender OL-tropp til nabolandet.

Linjen har vært stengt i nesten to år. Den gjenopprettes mindre enn en uke etter at en sivil telefonlinje igjen ble tatt i bruk på grensen mellom de to landene.

Direktelinjen vil være fullt ut operativ fra og med onsdag morgen, melder det sørkoreanske nyhetsbyrået Yonhap.

Stemningen mellom Nord-Kora og Sør-Korea har blitt bedre etter at Kim Jong-un hadde en forsonende tone under årets nyttårstale.

Telefonlinjen ble stengt i februar 2016 da Sør-Korea besluttet å stenge en felles industrisone rett ved grensen. Mange nordkoreanere jobbet ved fabrikkene i sonen.

En annen militær direktelinje ved den østlige delen av grensen har vært ute av drift siden 2008. Forbindelsen ble brutt etter at Sør-Korea la ned et turistprogram som organiserte turer til et fjell like ved grensen til Nord-Korea . Denne linjen vil ikke bli gjenopprettet på grunn av tekniske problemer.