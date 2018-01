MOTTOK NOBELPRIS: Dronning Sonja og Kong Harald tok imot fredsprisvinner Tawakkol Karman til audiens på Slottet under prisutdelingen i 2011. Foto: Åserud, Lise / Scanpix

Fredsprisvinner skuffet over Norge: Derfor mener hun militærsalg må stanse

Publisert: 28.01.18 16:44

Som et ledende demokrati må Norge vise at de ikke er blinde for Jemens lidelse, og de må stoppe salg av militært utstyr til overgriperne, sier fredsprisvinner Tawwakol Karman fra Jemen i dette VG-intervjuet.

– I vårt land Jemen har Norge alltid vært en fredsnasjon. Nobelprisen og respekt for menneskerettigheter har alltid vært i jemenitters tanker om Norge, sier Tawakkol Karman.

VG har kontaktet fredsprisvinneren fra Jemen, midt oppe i debatten som salg av militærmateriell til landene som deltar i Jemen-krigen.

– Norge skiller seg fra mange andre europeiske land som har kolonisert og okkupert andre land for egeninteresse, fortsetter hun.

Det er på grunn av dette at Karman ikke forstår hvordan Norge selger militærutstyr til de krigende landene.

– Koalisjonen ledet av Saudi-Arabia og De forente arabiske emirater har gjentatte ganger begått grusomme kriminelle handlinger i Jemen, og angrepet sivile. De to landene har ødelagt Jemens infrastruktur, okkupert øyer og havner. På grunn av dette mener jeg at det riktige å gjøre er å stanse all salg av våpen og alt militært utstyr til disse to landene, sier hun.

Tawakkol Karman mottok i 2011 fredsprisen for å «både før og under «den arabiske våren», under de mest krevende omstendigheter, ha spilt en ledende rolle i kampen for kvinners rettigheter og for demokrati og fred i Jemen».

Karman har også tidligere vært aktiv i den norske debatten,og hun uttalte seg også til Dagbladet i høst.

I debatten i Norge har norske myndigheter kontinuerlig sagt at det ikke finnes bevis for at norsk krigsmateriell har blitt brukt i Jemen-krigen. VG har avslørt i flere saker at militærutstyr knyttet til de norske våpenprodusentene Kongsberg-gruppen og Nammo er brukt i Jemen, men disse varene er eksportert via et tredjeland.

Kommunikasjonssjef i Utenriksdepartementet, Frode Andersen, har uttalt om saken at Norge har et «strengt og omfattende regelverk» og at det blant annet innhentes såkalt myndighetsbekreftet sluttbrukerdokumentasjon, samt vurderinger fra andre kilder.

– Departementet gir ikke lisens dersom det anses å være en uakseptabel risiko for bruk i strid med den internasjonale humanitærretten, nasjonale sikkerhetsformål eller dersom eksport på annen måte er uforenlig med våre internasjonale forpliktelser, ifølge Andersen.

Fakta Fakta om Jemen * Republikk på den arabiske halvøy med 27 millioner innbyggere. * En regional koalisjon ledet av Saudi-Arabia gikk i mars 2015 til krig mot den lokale Houthi-bevegelsen, som tok kontroll over Jemens hovedstad Sana i september 2014. * Saudi-Arabia oppgir å ha gjennomført tusenvis av flyangrep i landet, og alle parter i konflikten anklages av menneskerettighetsorganisasjoner for krigsforbrytelser. * Ifølge FN er minst 8.670 mennesker drept og nærmere 50.000 såret siden våren 2015. Rundt 60 prosent av ofrene er sivile. * Over 3 millioner mennesker er drevet på flukt siden konflikten brøt ut. * FN og hjelpeorganisasjoner frykter en massiv sultkatastrofe i Jemen, der 20,7 millioner mennesker er avhengig av nødhjelp og 7 millioner av dem lever på randen av hungersnød. * Landet er også rammet av en koleraepidemi, som er påvist i alle Jemens 22 provinser. Over 2.200 mennesker har mistet livet siden april 2017

Karman tviler ikke på at de våpnene og den ammunisjonen som Emiratene har kjøpt direkte av Norge, blir brukt i Jemen nå:

– Det er ganske tydelig at Emiratene har brukt sitt arsenal av ammunisjon og våpen i Jemen-krigen. Jeg tror det ikke er noe som har kunnet hindre norsk-produserte våpen og ammunisjon i Jemen, sier hun.

Etter at Jemen-krigen startet, ble militæreksporten fra Norge til de krigende landene femdoblet: I 2016 solgte Norge krigsmateriell til landene som deltar i krigen for 319 millioner kroner. I 2014, før krigen startet, var eksporten på kun 56 millioner.

Den 19. desember, bestemte utenriksdepartementet seg for å stanse våpensalget til Emiratene , på grunn av krigshandlingene i Jemen.

Onsdag i forrige uke ble det imidlertid klart at Stortingets utenriks- og forsvarskomité sier nei til å stanse eksport av alt forsvarsmateriell til alle land som deltar i krigen. Kun SV og KrF støttet forslaget om full stans.

Det ble heller ikke flertall for en gransking av eksporten som allerede har funnet sted.

Det sentrale NATO-landet Tyskland stanset imidlertid nylig alt salg av militærutstyr til landene som kriger i Jemen.

Tawakkol Karman sier til VG at våpensalg fra de vestlige landene til de krigende landene, har hatt en svært negativ innvirkning på Jemens befolkning.

– Ikke bare har våpeneksporten en direkte og avgjørende effekt på de kriminelle handlingene som utføres i Jemen, men våpensalget signaliserer også at Emiratene og Saudi-Arabia ikke har gjort noe galt i Jemen, sier fredsprisvinneren og legger til:

– Det er derfor stans i våpeneksporten er så viktig, for det vil sende et signal til koalisjonen om at verden ikke er blinde, at verden er klare over overgrepene mot menneskeheten i Jemen.

Karman kommer så med en direkte oppfordring til norske myndigheter:

– Det jemenittiske folket trenger en følelse av at de tilhører verdenssamfunnet. Dere i dette flotte landet har nå en mulighet til å fortelle Jemens befolkning at dere er klare over deres lidelse og de grusomhetene de nå går igjennom.