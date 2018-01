GRANSKNING: Justisminister Jeff Sessions vil granske SMS-skandalen i FBI. Foto: Darron Cummings / TT / NTB Scanpix

Gransker forsvunnede FBI-meldinger

Publisert: 25.01.18 01:52

UTENRIKS 2018-01-25T00:52:12Z

USAs justisminister Jeff Sessions lover å komme til bunns i hvordan FBI kunne miste flere tusen Trump-kritiske tekstmeldinger som er utvekslet mellom tidligere FBI-topp Peter Strzok og hans elskerinne.

Både president Donald Trump og hans støttespillere har flere ganger kritisert det føderale politiet for å ha politisk slagside, og for å motarbeide presidenten. I mai i fjor fikk FBI-direktør James Comey sparken , etter at Trump i lengre tid skal ha stilt spørsmål ved Comeys lojalitet.

Senere har det lekket ut nye avsløringer om hvordan toppfolk i FBI ser på sin øverste sjef:

Peter Strzok spilte en sentral rolle i etterforskningen av epost-skandalen rundt Demokratenes presidentkandidat Hillary Clinton. I løpet av etterforskningen innledet han et forhold til sin kollega Lisa Page. Samtidig som etterforskningen pågikk, utvekslet paret flere tusen tekstmeldinger. Mange av dem uttrykte støtte til Clinton og avsky for Donald Trump.

Russland-etterforskning

Strzok ble senere involvert i spesialetterforsker Robert Muellers gransking av det påståtte samrøret mellom Trump-kampanjen og Russland . I fjor sommer lå han an til å få en ledende posisjon i etterforskningen, men to måneder etter ble SMS-kontakten kjent, og Strzok fikk sparken.

Også Page var i en periode en del av Muellers team.

I desember ble en stor del av tekstmeldingene oversendt ulike komiteer i Kongressen. Ifølge CNN blir meldingene nå brukt aktivt for å diskreditere den pågående Russland-etterforskningen.

Medlem av Representantenes hus, John Ratcliffe, sier til Fox News at det nå er grunn til å stille spørsmål ved om Strzok og Page har vært partiske i etterforskningen og om det finnes et «hemmelig selskap, innenfor FBI og Justisdepartementet som motarbeider Trump.

Mangler meldinger

Samtidig slår leder i komiteen for innenlands sikkerhet nå alarm etter å ha oppdaget at det mangler meldinger for perioden desember 2016 til mai 2017.

Nå varsler justisministeren full gjennomgang av saken. I en erklæring skriver Sessions at han vil «snu hver stein» i jakten på svar på hvordan meldingene kunne forsvinne. Tirsdag meldte også president Donald Trump seg på, og slo fast at dette er en av de største nyhetssakene på lang tid.

FBI har foreløpig forklart de forsvunnede meldingene med en teknisk feil.