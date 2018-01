TROMMIS: 80 år gamle Bill Cosby spilte blant annet trommer under opptredenen. Foto: Foto: Michael R. Sisak / AP / NTB scanpix.

Bill Cosby med første opptreden etter overgrepssaken

Publisert: 23.01.18 03:10

Den overgrepstiltalte komikeren Bill Cosby hadde mandag sin første offentlige opptreden etter at han ble anklaget for overgrep i 2015.

Den 80 år gamle komikeren var på scenen i rundt en time på en jazzklubb i hjembyen Philadelphia. Han fortalte historier, hedret gamle venner og avsluttet med å opptre sammen med et jazzband – blant annet med å nynne en sang og spille trommer.

Da Cosby skulle gi trommestikkene videre til bassistens 11 år gamle sønn, spurte han om gutten visste hvem han var.

– Jeg pleide å være en komiker, slo Cosby selv fast.

80-åringens forrige turné i 2015 endte med protester etter hvert som 60 kvinner sto fram og anklaget ham for å ha dopet dem ned og voldtatt dem over en periode på 50 år. Cosby avviser dette.

2. april må han møte i retten for andre runde i en sak hvor han er tiltalt for å ha dopet ned og voldtatt en kvinne i hjemmet sitt i Philadelphia i 2004. Den første runden endte med at juryen ikke klarte å komme til enighet om en dom. Cosby har også flere søksmål rettet mot seg.