Rektor i svensk drabantby: – Politikerne har sviktet oss

UTENRIKS 2018-09-05T15:47:12Z

ANGERED/LÖVGÄRDET (VG) Når man googler Lövgärdetskolan får man opp drap på en lærer, knuste ruter, hærverk og branner. Rektor Marika Andersson sier integreringen i Sverige har vært mislykket.

Publisert: 05.09.18 17:47 Oppdatert: 05.09.18 18:52

Det kommende valget til Riksdagen diskuteres heftig i både gangene og klasserommene på Lövgärdetskolan i et av Sveriges mest segregerte områder. Her går det elever fra 4. til 9.klasse. Når VGTV besøker skolen noen dager før valget står politisk debatt på timeplanen til de eldste elevene.

– Elevene spør meg om ulike saker og om jeg kommer til å stemme Sverigedemokratene, forteller rektor Marika Andersson.

Skolen hennes ligger i en forstad nordøst for Göteborg, i et område som heter Angered. Her har hele 3 av 4 innbyggere utenlandsk opprinnelse.

– Og hva svarer du på det?

– Aldri. Det skal jeg sikkert ikke gjøre som rektor, men vi må verne om de demokratiske verdiene, og det syns jeg ikke at Sverigedemokratene gjør.

Hør hva elevene på skolen mener om valget:

Søndag er det valg i Sverige: Her er den store guiden

En skole i krise

Angered er adskilt fra Gøteborg sentrum av en tett skog. Blokk etter blokk åpenbarer seg rundt hjørnene på de svingete veiene. Området er av svensk politi definert som et «særskilt utsatt område», senest i en rapport fra 2017. Det finnes 23 slike områder i Sverige og deres kjennetegn er sosiale problemer, høy arbeidsledighet, kriminalitet og mistillit til politiet.

– Dette er et fantastisk område med nydelig natur. Jeg har verdens beste elever, men man gjøre noe her, sier Andersson.

Hun peker på det grå torget utenfor skolen og sier det må pusses opp. Fire blomsterkasser som ble nylig plassert ut holder ikke.

– Det ser trist ut, det er ingen belysning. Jeg har mast mye om det, og vært sint.

Da hun begynte som rektor i 2015 var skolen i oppløsning. Gjentatte inspeksjoner avslørte at skolen var utrygg for elever og at personalet ikke hadde kontroll. Lærere sluttet og foreldre sendte 17 klager til kommunen i 2015.

– Elever spurte meg hvorfor jeg kom hit. Man velger ikke Lövgärdet frivillig, trodde de, sier Andersson.

Hennes første år som rektor var i perioder preget av branner hver dag eller annenhver dag. Langt verre var det at en 27 år gammel lærer ble drept på skolens parkeringsplass i mai 2017, med flere elever som vitner. Drapet er ikke oppklart.

Noen måneder senere, en mandag kveld, ringte Anderssons telefon. Hun fikk beskjed om å komme til skolen.

Da hun kom frem så det ut som en slagmark:

Æreskultur og parallellsamfunn

Litt etter litt har hun snudd utviklingen. Etter den siste inspeksjonen i desember 2017 ble alle røde anmerkninger fra kommunen fjernet.

- Vi har jobbet beinhardt i tre år for å snu utviklingen så vi kan ha fokus på undervisning, og at elevene blir klare for videregående skole.

Selv om Marika Andersson har fått bukt på hærverk og vold på skolen, forteller hun at det finnes parallellsamfunn på Angered, og problemer med æreskultur og liten tillit til rettssamfunnet.

Dette er tegnene hun ser på parallellsamfunn:

– Hva sier dette om integreringen i Sverige?

– Den er ganske mislykket. Jeg har lærere som har jobbet på denne skolen lenge, og da var det mer blandet. Det var både svensker og andre nasjonaliteter her. Ser jeg et svensk navn på klasselisten nå blir jeg overrasket.

– Hvem har skyld i dette?

– Jeg tror ikke at politikerne har villet oss noe vondt. Det fantes masse leiligheter her som sto tomme da det var krig på Balkan på 90-tallet. Da ga vi dem en plass å bo, og det var akutt og kortsiktig løsning, men så ble det permanent uten at det ble gjort noe mer, forteller hun.

På 1990-tallet var det svenske folket mer positive til å ta i mot flyktninger. I 2015, etter flyktningestrømmen fra Syria har debatten vært mye hardere, og Sverigedemokratene har tatt av på meningsmålingene.

Andersson er sterkt kritisk til hvordan de andre politiske partiene har svart på Sverigedemokratenes voksende oppslutning.

– Politikerne har ikke kommet med sine forslag og tiltak - istedenfor har de kjøpt Sverigedemokratenes retorikk. Politikerne har sviktet oss, alle vi som bor her. Det er sterkt å si det, men jeg mener det. Det er utrolig mye prat men det skjer så lite.