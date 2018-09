AFP: 40 døde etter at ferje kantret på Victoriasjøen

UTENRIKS 2018-09-20T18:10:29Z

Flere hundre mennesker fryktes savnet og 40 skal være døde, melder myndigheter i Tanzania ifølge AFP.

NTB

Julie Vissgren

Publisert: 20.09.18 20:10 Oppdatert: 20.09.18 20:41

Ferja MV Nyerere har vært involvert i en ulykke, ifølge selskapet som står for vedlikehold av skipet, og en redningsoperasjon skal ha blitt iverksatt torsdag kveld.

Ifølge BBC er det frykt for at flere hundre mennesker er savnet etter ulykken. 102 personer skal være reddet, rapporterer den britiske kringkasteren, som har sine opplysninger fra lokale tjenestemenn.

Ifølge Reuter sank båten torsdag i Ukurewe distriket i Mwanza regionen.

En talskvinne for Tanzanias «electrical, mechanical and Service Agency», sier at båten sank bare meter fra å legge til kai. Ifølge henne skal ferjen ikke ha hatt noen mekaniske problemer ettersom departementet de seneste månedene har utført omfattende vedlikeholdende arbeid på båten, skriver nyhetsbyrået.

Lokale myndigheter skal ha sagt til BBC at det var over 400 mennesker ombord ferjen.