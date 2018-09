Facebook-sjef Sheryl Sandberg og Twitter-direktor Jack Dorsey stiller i dag på en høring i den amerikanske Kongressen for å svare på hvordan plattformene deres ble brukt av utenlandske krefter. Foto: Jose Luis Magana / TT NYHETSBYRÅN

Twitter-sjef: - Vi ble brukt som et våpen

2018-09-05

Twitter var uforberedt på at noen skulle bruke plattformen deres som et våpen for sosial manipulasjon. Det sa Twitter-sjef Jack Dorsey i dag en høring i den amerikanske Kongressen. Trump anklager sosiale medier for å påvirke høstens valg i USA.

05.09.18

Toppledere fra Facebook og Twitter møter i dag i Kongressen i USA for å svare hvordan mediaplattformene ikke var i stand til å hindre at utenlandske krefter misbrukte dem i et forsøk på å påvirke amerikansk politikk, ifølge nyhetsbyrået AP.

Det var under denne høringen av Twitter-sjefen sa at de var uforberedt på at noen skulle bruke Twitter som et våpen.

– Vi er ikke stolte av hvordan en fri og åpen debatt har blitt brukt som et våpen, og brukt til å distrahere og dele folket og nasjonen. Vi oppdaget at vi var uforberedt på dette og dårlig utstyrt til å svare på hvor massivt problemet var, sa Dorsey ifølge NBC News.

I samme høring sa den demokratiske senatoren Mark Warner at Kongressen må foreta seg noe for å hindre at utenlandske krefter klarer å påvirke USAs valg gjennom sosiale medier.

– De dårlige nyhetene, er at det er mye å gjøre. Jeg tviler på at dere vil klare å håndtere dette problemet alene, sa han rettet til Twitter- og Facebook-lederne Jack Dorsey og Sheryl Sandberg, ifølge Reuters.

Ingen Google-sjef

Google var også kalt inn til høringen i Senatets etteretningskomité, men sendte i motsetning til Facebook og Twitter ikke en av topplederne.

Før høringen begynte i dag, gikk Trump ut og beskyldte selskapene for å påvirke det kommende valget på representanter til Kongressen. I et intervju med avisen Daily Caller ble Trump spurt om mediaplattformene ville påvirke valget.

– Jeg tror de allerede har gjort det, svarte presidenten.

Twitter-sjef Dorsey har i et skriftlig svar til Kongress-høringen skrevet at Twitter ikke bruker politisk ideologi til å styre avgjørelser.

Vurderer å merke Twitter-bots

I et av svarene sine til høringen sa Dorsey at Twitter vurderer å markere for brukerne hvilke Twitter-kontoer som er roboter.

– Det er bare et spørsmål om å implementere det. Vi er interessert i det, og kommer til å gjøre noe i den retningen, sa han.

Dette er ikke første gang Facebook og Twitter må møte foran amerikanske politikere. I april i år brukte Facebooks grunnlegger to dager på å svare på spørsmål fra Kongressen, i forbindelse med Cambridge Analytica-skandalen .