Svensk lege tiltalt for overgrep mot 70 barn og voksne

UTENRIKS 2018-09-12T09:04:41Z

En lege i Sverige er tiltalt for seksuelle overgrep mot 52 barn og 18 voksne.

Blant tiltalepunktene er grov voldtekt mot barn, grove seksuelle overgrep mot barn, grov utnyttelse av barn for seksuell posering og overgrepsbilder av barn, melder SVT .

Overgrepene skal ha skjedd mellom 2015 og 2017 på legens arbeidsplasser i Jönköping, Stockholm, Skellefteå og Skövde, samt via mobilappen Kry der leger tilbyr tjenester via videosamtaler.

Ifølge P4 Skaraborg var det et privatsykehus for barn som slo alarm om mannen i november i fjor.

Mobilappen Kry utestengte legen da han ble politianmeldt.

Legen, som er bosatt i Skaraborg, har ifølge tiltalen også filmet mange av overgrepene.

– Det er mange tiltalepunkter, og i retten komme en halv til en hel dag å være avsatt per barn, sier advokat Jens Nyström, som representerer fire av barna.

Totalt står 18 voksne og 52 barn på listen over fornærmede i saken, melder STV.

Han nekter straffskyld.

– Man har overtaket i sin hvite frakk, kan høres troverdig ut, og få til undersøkelser der motivet er et annet, sier Claude Kollin, overlege ved barnesykehuset Martina i Stockholm, og mannen som anmeldte legen, til P4 Skaraborg .

Han mener det svenske helsevesenet må ha samme nulltoleranse for å anmelde overgrep, som når det er mistanke om barnemishandling.

– Jeg håper at helsevesenet i fortsettelsen blåser i varselpipen ved den minste mistanke, og at det kommer noe godt ut av dette her, sier Kollin.