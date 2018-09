Foto: Jacquelyn Martin / TT NYHETSBYRÅN

Kavanaugh avviser anklager i intervju: – Jeg har aldri forgrepet meg på noen

UTENRIKS 2018-09-24T23:51:30Z

President Donald Trumps høyesterettssommer-kandidat, Brett Kavanaugh, forsvarer seg i et intervju sendt på Fox i USA mandag kveld.

Publisert: 25.09.18 01:51

Presidenten selv delte nyheten om intervjuet med Kavanaugh og kona Ashley Estes Kavanaugh på Twitter, der han skriver at «Dette er en fremragende familie som må få rettferdig behandling!».

I intervjuet avviser Kavanaugh anklager om seksuelle overgrep.

– Jeg vet sannheten, og sannheten er at jeg aldri har forgrepet meg på noen, sier dommeren i intervjuet, ifølge Fox News .

For en uke siden sto Christine Blasey Ford fram og hevdet at Kavanaugh overfalt henne på en fest da han var 17 år og hun 15 . Ifølge Ford presset Kavanaugh henne ned på en seng, holdt for munnen hennes og forsøkte å kle av henne før hun kom seg løs.

Søndag sto 53 år gamle Deborah Ramirez fram i The New Yorker og anklaget Kavanaugh for et seksuelt overgrep som angivelig skjedde på en fest mens de begge gikk på universitetet på 1980-tallet. Ramirez hevder Kavanaugh presset penisen sin opp i ansiktet hennes og tvang henne til å berøre ham.

Både Kavanaugh og Ford skal forklare seg for justiskomiteen torsdag.

Sier han var jomfru

Også Kavanaughs kone stilte i intervjuet, der hun sa anklagene var «vanskelige å tro på» og understreket av mannen var «anstendig, snill og god».

Ett av argumentene Kavanaugh brukte for å avvise anklagene, er at han var jomfru på tiden han er anklaget for seksuelle overgrep.

– Jeg hadde ikke samleie eller noe i nærheten av sex på videregående eller i mange år etter det, sier han ifølge Reuters .

Ingen av anklagerne har hevdet at han hadde samleie med dem.

Time skriver at det aldri tidligere har skjedd at en kandidat til høyesterettsdommer har stilt til intervju i forkant av avstemningen i Senatets justiskomité. Alle tidligere kandidater i moderne historie har unngått media mens valgprosessen pågår.

Kavanaugh varslet tidligere mandag at han ikke aktet å trekke seg fra prosessen eller å la det han mener er en bakvaskelseskampanje få ham til å gi seg.

Trump har på sin side sagt han støtter kandidaten sin og «er med ham hele veien.»