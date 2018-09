Foto: SCANPIX

Facebook-feil i Europa og USA

UTENRIKS 2018-09-03T23:02:42Z

Frustrerte Facebook-brukere meldte at det sosiale nettverket var utilgjengelig en periode fra rundt klokka 23 mandag. Mange ytret seg om det på Twitter.

NTB

Publisert: 04.09.18 01:02

Meldingene om problemer startet å komme inn til nettstedet downdetector.com rundt klokka 23, og brukere var spesielt berørt i Nord-Amerika og Europa. Tjenesten skal ha vært oppe igjen etter omkring en time.

I nedetiden ble brukerne møtt med ulike meldinger, som at «Facebook er nede for nødvendig vedlikehold akkurat nå, men du bør kunne komme tilbake på noen få minutter» eller «Takk for tålmodigheten når vi forbedrer nettstedet.»