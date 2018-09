KAOS: Det oppsto full panikk da en politisperring falt sammen under en politisk festival i Central Park i New York. Foto: Pontus Höök / NTB Scanpix

Full panikk på festival i New York: Trodde det var skudd

UTENRIKS 2018-09-30T02:49:26Z

Tusenvis av mennesker fryktet det ble skutt da en politisperring falt sammen på en festival der Norges utviklingsminister Nikolai Astrup deltok.

NTB

Publisert: 30.09.18 04:49

Rundt 60.000 mennesker hadde møtt opp til den politiske festivalen Global Citizen i Central Park hvor blant annet Astrup talte lørdag kveld. I tillegg var det flere kjente politikere og personligheter til stede, som New York-guvernør Andrew Cuomo, den republikanske senatoren Jeff Flake, og artistene Coldplay, Janet Jackson og John Legend.

Astrup var på scenen to ganger under festivalen. Først snakket han om den norske innsatsen mot forsøpling i verdenshavene. Da han satt bak scenen og var klar for å tale igjen, falt sperringen sammen og det oppsto panikk.

– Heldigvis gikk det bra, og ingen ble skadd så vidt jeg vet, sier Astrup til NTB natt til søndag.

Ifølge NTBs fotograf som var på plass i Central Park, trodde de oppmøtte det ble løsnet skudd da sperringen plutselig falt ned, og bilder fra stedet viser gråtende og flyktende mennesker.

Det ble raskt bekreftet at det ikke var skudd, og festivalen fortsatte som normalt. Astrup gikk tilbake på scenen for å snakke om norsk støtte til mødre- og barnehelse.