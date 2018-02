COMEBACK: Mitt Romney har to ganger tidligere forsøkt å bli president, uten å lykkes. Nå satser han på å bli Utah-senator. Foto: Jim Urquhart / Reuters / NTB scanpix

Mitt Romney gjør politisk comeback – kan skape trøbbel for Trump

Publisert: 17.02.18 16:25

Trump-kritikeren og republikaneren Mitt Romney (70) gjør comeback på den nasjonale politiske scenen og stiller som senatorkandidat for Utah. – Ikke noe Trump setter pris på, sier USA-ekspert.

Romney markerte seg som Trump-kritiker under presidentvalgkampen i 2016 og kalte ham en «svindler». Trump har på sin side kalt Romney en «mislykket person».

Da 70-åringen fredag kunngjorde at han stiller som senator-kandidat for Utah under senatsvalget i november, nevnte han ikke Trump, men la vekt på forskjellene mellom Utah og Washington.

– Utah ønsker lovlige innvandrere fra hele verden velkommen. Washington sender innvandrere et budskap om utestenging. Og på Utahs Capitol Hill behandler folk hverandre med respekt, sier Romney i en valgkampvideo.

Nå vil han inn i Senatet for å ta med «Utahs lærdom og verdier til Washington».

– Utah er en bedre modell for Washington enn Washington er for Utah, sier Romney.

70-åringen, som var republikanernes presidentkandidat i 2012 og er tidligere Massachusetts-guvernør, pekes ut som klar favoritt til å vinne senatorvalget for sin delstat.

– Ikke noe Trump setter pris på

Dersom han lykkes, vil han bli et usikkerhetsmoment for Trump, mener redaktør for nettstedet amerikanskpolitikk.no, Are Tågvold Flaten.

– Det er ingen tvil om at Mitt Romney , som en såpass profilert tidligere presidentkandidat og en «grand old man» i partiet, kommer til å bli et usikkerhetsmoment i Senatet for Trump. Å ha han på den nasjonale scenen igjen, er nok ikke noe Trump setter pris på, sier Tågvold Flaten til VG.

USA-kommentator og rådgiver i Tankesmien Agenda Thor Steinhovden tror også Romney vil utfordre Trump.

– Mitt Romney kommer nok å til prøve å kjøre en balanse mellom å ikke fornærme Trump-velgerne for mye og samtidig vise at han er en annen kandidat enn Trump. Hvis han vinner dette valget, vil han antageligvis være en stemme som ofte er i opposisjon til Trump, sier han.

– Kan komme i direkte kollisjon

Blant de 100 representantene i Senatet i dag, har Republikanerne knappest mulig flertall med sine 51 senatorer. Men flertallet er ikke alltid stort nok til å få gjennom Trumps politiske agenda, og dersom Romney kommer inn i Senatet, kan han komme i direkte kollisjon med Trump, skriver Reuters .

Tågvold Flaten mener imidlertid mye av Romneys-kritikk har dreid seg om Trumps retorikk og oppførsel, snarere enn politikk. Derfor tror han Romney i Senatet vil bli en tidvis Trump-kritiker, men støtte presidenten i de fleste politiske saker.

– Det blir spennende å se hvor han vil markere sin egen linje, sier han.

– Han (Romney) kan skape irritasjon, men om han vil stoppe Trumps politiske agenda er jeg tvilende til. Det handler kanskje mer om posisjonering, hvis Trump for eksempel gir seg i 2021, sier Steinhovden.

Kommentatoren beskriver Romney som «en prinsippfast kandidat som forhandler på prinsippene sine».

– Romney har vært en kritiker, men med en gang Trump vant valget møttes han og Trump og det gikk rykter om at Romney skulle bli utenriksminister. I etterkant er dette sett på som en siste ydmykelse fra Trump – han hadde aldri tenkt å gi Romney den jobben, sier han og legger til:

– Hvis han blir senator, er det ikke nødvendigvis slik at han går i opposisjon til alt. Han har vist seg å være en person som blir formet av ting rundt seg heller en prinsipp, sier Steinhovden om Romney.

Veteran gir seg

70-åringen kunngjorde sitt kandidatur etter at det på nyåret ble kjent at veteranen Orrin G. Hatch (83) gir seg som Utah-senator ved utgangen av 2018, tross oppfordringen fra Trump om å søke gjenvalg.

Republikanernes leder i Representantenes hus Paul Ryan er fornøyd med kandidaturet.

– Dette er en fantastisk dag for USA. Vårt parti og vårt land er alltid bedre stilt når Mitt engasjerer seg, sier han i en uttalelse.