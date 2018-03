REAGERER: Pårørende venter utenfor politistasjonen der en brann brøt ut i celle-området onsdag. Foto: CARLOS GARCIA RAWLINS / REUTERS

BBC: Minst fem døde etter politistasjon-brann i Venezuela

Publisert: 29.03.18 04:51

Pårørende fortviler og frykter flere titalls døde etter en brann i cellene på en politistasjon i Valencia i Velezuela onsdag.

Ifølge BBC er minst fem døde i brannen som startet ved at innsatte tenkte på madrasser i et forsøk på å bryte ut. Det fryktes at flere titalls personer kan være døde av røykskader.

Ifølge AP vil ikke myndighetene gå ut med noe bekreftet dødstall, men det har bekreftet at det er omkomne. Det skal ha brutt ut opptøyer på utsiden av politistasjonen, der pårørende har samlet seg.

De pårørende hevder de fengslede ble holdt i elendige forhold og uttrykte frykt for deres liv.

– Når tiden er inne vil vi oppgi nøyaktig tall på ofre fra hendelsen som i dag gjør at staten Carabobo sørger, sa departementsråd for de lokale styresmaktene, Jesus Santander.

Politiet brukte tåregass mot menneskemengden for å spre de rasende pårørende.

– Jeg vet ikke om sønnen min er død eller levende. De sier ingenting til meg, sier Aida Parra som sier hun sist så sønnen sin da hun leverte mat til ham.

BBC opplyser at lokale medier anslår dødstallene til mellom 60 og 78, men dette er ikke bekreftet.

En gruppe som overvåker tilstandene i fengslene i Venezuela , Et vindu til frihet, sa at foreløpig, ubekreftet informasjon tydet på at opprøret fra de innsatte startet da en væpnet innsatt skjøt en betjent i beinet. Like etter skal en brann ha brutt ut som raskt spredte seg til madrassene i cellene. Redningsmannskapet skal ha måttet bryte seg inn gjennom veggen for å få ut de innsatte.

Det er ikke uvanlig med sammenstøt mellom innsatte og vakter i Venezuela. De innsatte kan få tak i våpen og narkotiske stoffer gjennom korrupte ansatte.

