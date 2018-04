Trump: Soldater skal vokte Mexico-grensen – og ut av Syria

MILITÆR VOKTING: Trump avbildet ved prototypen til det som potensielt kan bli muren mellom USA og Mexico. Inntil muren blir reist sier presidenten at grensen skal bli voktet av militæret. Foto: Kevin Lamarque / X00157

Det amerikanske forsvaret settes inn for å beskytte grensen mellom USA og Mexico frem til muren er ferdigstilt, sier president Donald Trump.

Det var under et møte med ledere fra Estland, Litauen og Latvia på tirsdag at Trump avslørte planene for å vokte grensen mellom USA og Mexico militært.

– Vi skal vokte grensen med militæret vårt. Det er et stort steg, sa presidenten, ifølge avisen Politico .

Bedre vokting av grensen har vært et av temaene Trump har omtalt hyppigst, og dette tiltaket vil være et midlertidig tiltak før den mye omtalte grensemuren blir ferdigbygd.

– Vi kan ikke la folk flyte fritt inn i landet vårt på ulovlig vis, for så å forsvinne, og forresten aldri møte opp til retten, skal han ha sagt videre.

Politico har også vært i kontakt med en person fra det amerikanske sikkerhetsdepartementet. Vedkommende sier at det har blitt diskutert å sette militæret til å vokte grensen, men at det foreløpig ikke foreligger noen konkret plan om det.

Den samme personen skal også ha fortalt at forsvarsminister James Mattis ikke ønsker væpnede styrker ved grensen.

Vil ha soldater hjem fra Syria

Under en pressekonferanse i Det hvite hus uttrykker Trump også et ønske om å frakte tilbake amerikanske soldater fra Syria.

– Jeg vil bringe troppene våre hjem igjen. Jeg starte å gjenreise vårt land.

Videre snakker presidenten om hvor mye penger som har blitt brukt av USA i Midtøsten.

– For tre måneder siden hadde vi brukt 7 billioner dollar de siste 17 årene. Vi får ingenting ut av det.

