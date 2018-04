RAMMET: Yulia og Sergej Skripal fotografert sammen. De ble begge rammet av nervegift i starten av mars. Foto: REX/Shutterstock / REX/Shutterstock

Kusinen på russisk TV: Forgiftet eksspion har det bra

Publisert: 05.04.18 14:20 Oppdatert: 05.04.18 15:48

Del saken på: Facebook

Email

Lenken er kopiert

UTENRIKS 2018-04-05T12:20:39Z

Russisk TV har publisert et lydklipp der det som antas å være datteren til eksspionen Sergej Skripal sier at de begge «har det bra».

Søndag 4. mars ble den pensjonerte russiske etterretningsoffiseren Sergej Skripal funnet bevisstløs på en benk i Salisbury i England, sammen med sin 33 år gamle datter Julia.

Britisk politi har slått fast at de to var utsatt for et attentat der det ble benyttet nervegift. Skripals tilstand har lenge være kritisk, mens datterens tilstand er bedret.

Niesen til Skripal sier nå på russisk TV at den eksspionen har det bra, og at han sover. Hun sier til programmet «60 minutter» på russisk statlig TV at hun har snakket med sin kusine Julia, som også ble offer for giftangrepet på britisk jord.

– Julia sier at alt er normalt, han hviler nå, han sover, alles helse er normal, ingen har uopprettelige skader, jeg blir snart utskrevet, alt er greit, sier Viktorija Skripal.

Britisk politi bekrefter at Julia er i god behold.

– Jeg våknet opp over en uke siden og jeg er veldig glad for å meddele at jeg blir bedre for hver dag som går. Jeg er veldig takknemlig for interessen og for alle de godhjertede meldingene jeg har fått, sier Julia i en pressemelding videreført av London Metropolitan Police.

Hun takker menneskene i Salisbury som hjalp henne på dagen hun og faren ble forgiftet, og de ansatte på sykehuset.

– Jeg er sikker på at dere skjønner at jeg føler meg ganske desorientert etter denne episoden, og håper at dere vil respektere privatlivet mitt gjennom denne hvileperioden, sier hun videre.

Onsdag uttalte kusinen at hun planlegger å reise til London for å hente Julia i løpet av de neste dagene. Hun fortalte at hun har søkt om et britisk visum og vært i kontakt med den russiske ambassaden i London.

– For øyeblikket har jeg et mål: Fly dit og hente Julia – i det minste Julia, sa hun på russisk TV ifølge The Guardian .

Storbritannias statsminister Theresa May sa mandag 12. mars at det var nervegiften Novitsjok som ble brukt og anklaget Russland for å stå bak.

Russland nekter og har etterlyst beviser.

Storbritannia og en rekke andre land i Europa, samt USA og Australia, har til sammen utvist over hundre russiske diplomater. Russland svarer med samme mynt, og utviser blant annet en norsk diplomat.

Organisasjonen for forbud mot kjemiske våpen (OPCW) gransker nå prøver av den angivelige nervegiften, men har ikke trukket noen konklusjon.

Denne artikkelen handler om Russland

Storbritannia

OPCW