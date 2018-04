TRUFFET: FN-soldatene gir førstehjelp til en palestiner som er såret i skuddveksling med nordmennene. Foto: Forsvaret

Tidligere Frp-topp blir hedret: I skuddveksling med PLO

Publisert: 07.04.18 05:44

Snart 40 år etter at han havnet i en dramatisk skuddveksling med en PLO-gruppe i Libanon, hedres den tidligere Frp-toppen Gjermund Hagesæter for innsatsen som FN-soldat.

Desember 1980: Gjermund Hagesæter har akkurat fylt 20 år. Den unge sersjanten skal ut på det han tror er et helt vanlig patruljeoppdrag i den FN-kontrollerte sonen der de norske UNIFIL-soldatene er stasjonert. Denne natten skal det imidlertid skje noe som vil forme resten av livet hans.

Inne i selve FN-sonen har den palestinske frigjøringsbevegelsen PLO etablert en liten base. Plutselig får Hagesæter og resten av patruljen beskjed om at det er registrert flere personer som beveger seg ut fra basen.

«Skyt for å drepe»

I all hast får de på seg utstyret. Hagesæter og kollega Bjørn Olav Trønnes deler den lille patruljen i to. Hagesæter og hans gruppe går til venstre, de andre til høyre. De vet fortsatt ikke om det er gjetere eller bevæpnede fiender som skjuler seg i mørket. Hagesæter skyter opp en lysrakett og roper ut en advarsel.

– Plutselig ble vi møtt med skudd. Jeg kastet meg ned og ropte «skyt. Skyt for å drepe», forteller Hagesæter.

De finner skjul bak noen steiner. I over en time varer den intense skuddvekslingen. Hagesæter anslår at han avfyrte rundt 60 skudd mens dramaet pågikk.

Fakta Disse blir hedret: Jan Ivar Hoff. Tildeles Forsvarets medalje for edel dåd for sin innsats under UNMISS-oppdraget i Sør-Sudan i 2014.

Tildeles Forsvarets medalje for edel dåd for sin innsats under UNMISS-oppdraget i Sør-Sudan i 2014. Gjermund Hagesæter. Tildeles Forsvarets innsatsmedalje for sin innsats under UNIFIL-oppdrag i Libanon i 1980.

Tildeles Forsvarets innsatsmedalje for sin innsats under UNIFIL-oppdrag i Libanon i 1980. Bjørn Olav Trønnes. Tildeles Forsvarets innsatsmedalje for sin innsats under UNIFIL-oppdrag i Libanon i 1980.

Tildeles Forsvarets innsatsmedalje for sin innsats under UNIFIL-oppdrag i Libanon i 1980. Kjell Hans Martinsen . Tildeles Forsvarets innsatsmedalje for sin innsats under UNIFIL-oppdrag i Libanon i 1978.

. Tildeles Forsvarets innsatsmedalje for sin innsats under UNIFIL-oppdrag i Libanon i 1978. Svein Halvor Danielsen. Tildeles Forsvarets innsatsmedalje for sin innsats under UNIFIL-oppdrag i Libanon i 1978.

Tildeles Forsvarets innsatsmedalje for sin innsats under UNIFIL-oppdrag i Libanon i 1978. Edmund Kåre Karlsen. Tildeles Forsvarets innsatsmedalje for sin innsats under UNIFIL-oppdrag i Libanon i 1978.

Tildeles Forsvarets innsatsmedalje for sin innsats under UNIFIL-oppdrag i Libanon i 1978. Jarle Nordmann Olsen. Tildeles Forsvarets innsatsmedalje for sin innsats under UNIFIL-oppdrag i Libanon i 1978.

Tildeles Forsvarets innsatsmedalje for sin innsats under UNIFIL-oppdrag i Libanon i 1978. Kjell Edgar Ruud. Tildeles Forsvarets innsatsmedalje for sin innsats under UNIFIL-oppdrag i Libanon i 1978 (post mortem)

Tildeles Forsvarets innsatsmedalje for sin innsats under UNIFIL-oppdrag i Libanon i 1978 (post mortem) Frode Staurset. Tildeles Forsvarets innsatsmedalje for sin innsats under UNMISS-oppdrag i Sudan i 2011.

Tildeles Forsvarets innsatsmedalje for sin innsats under UNMISS-oppdrag i Sudan i 2011. Håvard Brattvold Bakken. Tildeles Forsvarets innsatsmedalje m/rosett for sin innsats i ISAF i 2011.

– Kulene sprutet rundt ørene. Det er det nærmeste jeg har vært døden, sier han.

Tror kollega er død

Plutselig faller en av Hagesæters menn i bakken. Den unge sersjanten er sikker på at kollegaen er død, men klarer ikke å tenke på annet enn at gruppen nå har mistet viktig slagkraft.

– Det høres kynisk ut, men du får et utrolig tunnelsyn i en slik situasjon, sier han.

Det viser seg snart at mannen ikke er skadet. I stedet ser FN-soldatene at en av palestinerne blir truffet av deres kuler Snart overgir også resten av motstanderne seg.

Ble toppolitiker

Hagesæter ble senere toppolitiker for Fremskrittspartiet, som stortingsrepresentant og statssekretær i Justisdepartementet. I fjor høst forlot han politikken etter 16 år på Stortinget. I dag er han selvstendig næringsdrivende.

Han er ikke i tvil om at den dramatiske natten i Libanon har bidratt til å forme ham.

– Dette er den sterkeste opplevelsen jeg har hatt i mitt liv. Samtidig var jeg svært ung. Det er klart det har preget meg, sier han.

Ingen oppfølging

Verken Hagesæter eller kollegaene fikk noen oppfølging etter hendelsen. Hagesæter er svært kritisk til behandlingen mange av Libanon-veteranene fikk i ettertid.

– Det er mange feil som er begått. Nå er det viktig at man lærer, slik at de samme feilene ikke blir gjentatt. Det er store menneskelige kostnader ved slike operasjoner. Mye har blitt bedre, men det er fortsatt ting som kan gjøres med oppfølgingen, sier han.

For to måneder siden mottok Hagesæter en telefon fra hærsjefen som opplyste at han nå skal tildeles medalje for innsatsen i Libanon.

– Det er veldig hyggelig og overraskende. Det er mange år siden, og jeg har lagt dette bak meg, men det er en stor ære å få en slik anerkjennelse, sier han.

Medaljene deles ut 8. mai.

