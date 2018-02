SIKTET: Salah Abdeslam risikerer 40 års fengsel for skyteepisoden som oppsto da han ble pågrepet i 2016. Han skal ikke møte i retten for terrorangrepet i Paris i 2015 før tidligst 2020. Foto: DSK / POLICE NATIONALE

Terrorsiktede Salah Abdeslam: – Jeg er ikke redd for dere, jeg er ikke redd deres allierte

Publisert: 05.02.18 09:24

Den eneste gjenlevende terroristen som er tilknyttet terrorangrepet i Paris i november 2015 møter i retten mandag.

I november 2015 ble 137 mennesker drept i en rekke sammenhørende terrorhandlinger i Paris. Til sammen var ni terrorister direkte involvert i de koordinerte angrepene. Syv av dem ble drept kort tid etter angrepene, mens to ble drept i en politiaksjon en snau uke etter.

Den eneste som er tilknyttet angrepet som er i live, Salah Abdeslam, møter i retten i Belgias hovedstad Brussel mandag. Da 28-åringen ble pågrepet i området Molenbeek i Brussel fire måneder etter angrepet, endte han i en skuddveksling med politiet som førte til at tre politifolk ble skadet.

Det er i forbindelse med den hendelsen han møter i retten mandag, tiltalt for drapsforsøk på politifolk og ulovlig våpenbesittelse.

En skjeggete Abdeslam, ikledd hvit pologenser, nekter å svare på spørsmål i retten.

– Min stillhet gjør meg ikke til en kriminell, sier han.

Risikerer 40 år

Rettssaken er altså ikke direkte knyttet til terrorhandlingene i Paris. Abdeslam er siktet for terrorangrepet, men skal ikke møte i retten i Paris før tidligst i år 2020.

Han risikerer fengselsstraff på 40 år for drapsforsøk på politifolkene.

– Jeg er ikke redd for dere, jeg er ikke redd deres allierte, sier Abdeslam videre i retten.

Den terrorsiktede mannen legger videre til at muslimer blir «dømt nådeløst». Han ønsker ikke å reise seg for retten fordi han er «sliten».

28-åringen er tiltalt sammen med 24 år gamle Sofiane Ayare, en tunisisk statsborger som ble arrestert sammen med ham i Molenbeek.

Nektet å prate

Sikkerhetsoppbudet i forkant av rettssaken som etter planen skal være frem til fredag, er omfattende. Ifølge BBC står 200 politifolk klare til å sikre ro og orden.

Abdeslam er fengslet i Frankrike, og skal under rettsaken transporteres tilbake dit hver kveld.

Han har til nå nektet å samarbeide med politiet. Det franske sikkerhetspolitiet har ifølge avisen The Guardian uttalt at denne rettssaken vil vise om han vil være villig til å samarbeide med politiet om etterforskningen av terrorangrepet.

Terrorgruppen Den islamske stat (IS) påtok seg ansvaret for Paris-terroren. Angrepet startet da tre menn sprengte seg selv i luften utenfor Stade de France . Senere drepte tre terrorister 89 personer på konsertarenaen Bataclan under en konsert med bandet Eagles of Death Metal. Flere personer ble også drept i skyteepisoder andre steder i Paris sentrum.

Skal ha planlagt flere angrep

Abdeslam skal ha planlagt å sprenge seg selv under terrorangrepet i Paris, men bombevesten ble ikke detonert. I et brev skal han ha skrevet at han skulle ønske han var blant «martyrene» som døde i Paris-terroren.

Han skal videre ha skrevet at han har vurdert å dra til Syria, men at han senere ombestemte seg og fastslo at det beste ville være å «sluttføre arbeidet med brødrene» og at han ville være bedre forberedt i fremtiden.

Fransk politi mener dette tyder på at han har planlagt flere angrep i fremtiden.

Den terrorsiktede 28-åringen er også blitt knyttet til terrorangrepet i Brussel i mars 2016.