Erklærer unntakstilstand på Maldivene

Publisert: 05.02.18 18:08

UTENRIKS 2018-02-05T17:08:32Z

Presidenten av ferieparadiset er i full konfrontasjon med høyesterett. Mandag har han sendt ut sikkerhetsstyrker med mandat til å arrestere politiske motstandere.

Maldivene , en øygruppe vanligvis kjent som en vakker destinasjon for luksusferier og bryllupsreiser, har lenge vært preget av en dyp politisk krise.

Den siste uken tilspisset situasjonen seg etter at president Abdulla Yameen nektet å akseptere en dom fra høyesterett om å frifinne ni politiske fanger og gjeninnsette tolv folkevalgte som har fått sparken.

Er du på Maldivene? Da vil VG gjerne ha kontakt med deg!

Mandag erklærte presidenten unntakstilstand, og sendte ut sikkerhetsstyrker for å arrestere flere politiske motstandere som har demonstrert mot ham, melder AFP.

– Som jeg fryktet har president Yameen bestemt seg for å vise muskler og ikke gi opp uten en kamp, sier den maldiviske menneskerettighetsaktivisten Muja Naeem til VG.

Senere mandag ble Maldivenes ekspresident Maoumoon Gayoom og hans svigersønn arrestert, melder Reuters . Gayoom er den nåværende presidentens halvbror.

I tillegg ble to av landets fire høyesterettsdommere pågrepet. Det er foreløpig uklart hva de er siktet for. De ble pågrepet etter at soldater tok seg inn i høyesterettsbygningen i Male, der dommerne hadde søkt tilflukt.

Hevder turister skal trygges

President Yameen anklages for korrupsjon knyttet til turismeindustrien, og for styre landet med en stadig mer autoritær hånd.

– Vi har ikke oppdatert reiserådene for Maldivene enda men følger nøye med på det som skjer der, sier pressesaltperson Guri Solberg i Utenriksdepartementet til VG.

I UDs reiseinformasjon står det at de fleste reiser gjennomføres uten problemer, men at det de siste årene har vært flere politiske demonstrasjoner i Malé. Reisende bør ikke oppsøke større folkemengder, demonstrasjoner eller andre uroligheter av noe slag, heter det.

I helgen ble parlamentet i hovedstaden Malé omringet av væpnede sikkerhetsstyrker og stengt på ubestemt tid. Hundrevis av demonstranter har tatt til gatene, og krever at han respekterer høyesteretts beslutning.

Samtidig hevder maldiviske myndigheter at både turister og innbyggere skal trygges.

– Maldivenes regjering ønsker å forsikre alle maldivere og det internasjonale samfunn om at alle maldivere og utlendinger som bor i og besøker Maldivene, skal trygges, skriver regjeringen i en uttalelse utsendt mandag.

Turisme er en viktig inntektskilde for Maldivene. Øygruppen har en ikke mer enn i overkant av 400 000 innbyggere, men får ifølge landets offisielle turismestatistikk rundt 1,2 millioner turister på besøk hvert år, blant dem mange nordmenn. 3 917 reisende kom fra Norge i 2016.

Fakta Politisk krise på Maldivene *Maldivisk politikk har vært turbulent siden Maumoon Abdul Gayoom, som satt ved makten i 30 år, tillot demokratiske valg i 2008. *Demokratiaktivisten Mohammed Nasheed vant valget, men gikk av etter uklare omstendigheter i 2012 etter demonstrasjoner fra opposisjonen, som politi- og militærstyrker tok del i *I 2013 vant Abdulla Yameen valget mot Nasheed, men Nasheeds tilhengere mener valget var rigget. * Yameen har vært innblandet i en omfattende korrupsjonsskandale som ble avdekket i 2016, der nesten 80 millioner dollar forsvant fra landets offentlig eide turistselskap. Opposisjonen anklager ham for underslag, men han nekter skyld. *Amnesty International rapporterer om svekket ytrings- og forsamlingsfrihet, og at regjeringen har vedtatt nye lover som gir muligheten til å rettsforfølge og dysse ned politiske motstandere, menneskerettighetsforkjempere, journalister og sivilsamfunnet.

De fleste turister i Maldivene reiser til ubebodde øyer for å nyte strandferien. Naeem mener man må være mer bevisst på å støtte etiske aktører før man reiser, og ikke bygge opp under det han kaller et «turismeapartheid».

– Presidenten er desperat

Skulle Yameen akseptert dommen fra høyesterett, måtte han akseptert at hans største politiske motstander blir frifunnet. Det er Mohammed Nasheed, Maldivenes første demokratisk valgte president som sitter i eksil i London. I tillegg ville opposisjonen få flertall i parlamentet.

Presidenten frykter å bli stilt for riksrett for å nekte å høre på høyesterett. Regjeringen, støttet av sikkerhetsstyrkene og politiet, har varslet at det ikke er noe de vil akseptere, skriver Reuters. Det gjør at opposisjonen frykter et militærkupp.

– At han arresterer broren sin tyder på at han nå er veldig desperat, sier Naem.

Menneskerettighetsaktivisten sa søndag til VG at Maldivene er ved et veiskille der presidenten må høre på høyesterett, eller gå i en mer ekstrem autoritær retning.

Nå tror han protestene vil fortsette på Maldivene i tiden som kommer.

– Men det kan ikke reversere denne situasjonen. Til slutt tror jeg folket må kaste militæret og politiet og starte fra begynnelsen for å bygge opp et demokrati, sier han.

President Yameen har militæret og politiet bak seg, etter at han sparket to politisjefer som ikke antydet at de ville høre på høyesterett, ifølge Reuters.