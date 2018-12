LETER: To menn søker gjennom restene av hus og eiendeler på stranden i landsbyen Sumur, vest på Java onsdag. Dagen er preget av dårlig vær og høy sjø. Myndighetene har bedt folk om å holde seg unna strendene. Foto: JORGE SILVA , Reuters

Høy aktivitet i vulkanen Anak Krakatoa: Frykter ny tsunami

2018-12-26

Myndighetene i Indonesia jobber iherdig med å få oversikt over skadene etter tsunamien bitte lille julaften, mens vulkanen som forårsaket det hele fortsatt syder.

Publisert: 26.12.18 13:28

«500 meter fra kysten» er meldingen fra indonesiske myndigheter til befolkningen, skriver AP .

Fire dager etter at den dødelige bølgen slo inn over land, er det fortsatt fare for at det skal komme en ny tsunami.

Det er foreløpig meldt at 429 har mistet livet og 1400 er skadet i tsunamien. Minst 128 personer er meldt savnet, ifølge nasjonale katastrofemyndigheter.

Onsdag er årsdagen for den svært dødelige tsunamien i 2004, som rammet mange land omkring det indiske hav som følge av et jordskjev med styrke 9,1 utenfor Sumatra i Indonesia . I underkant av 228.000 mennesker er bekreftet omkommet eller antatt omkommet etter naturkatastrofen.

Slik ble tsunamien husket på tiårsdagen: 130.000 mistet livet i Indonesia

Tsunamien 22. desember ble trolig forårsaket av en såkalt flankekollaps av vulkanen Anak Krakatoa, altså at deler av fjellsiden gled ned i havet og presset bort vannet som ble til flodbølgen.

Vær, sjø og vulkansk aktivitet

Anak Krakatoa er fortsatt svært aktiv, og det utelukkes ikke at det kan skje en ny flankekollaps. Onsdag er det dessuten kraftige regnbyger og høye bølger i området.

– Alle disse forholdene kunne potensielt utløst et skred fra kraterets klipper og ut i havet, og vi frykter at det kan forårsake en tsunami, sier Dwikorita Karnawati i Indonesias byrå for meteorologi, geofysikk og klima.

Krakatau-vulkanens voldsomme historie: Sprengte hele øya i lufta

Vulkanen har hatt utbrudd siden juni og hadde utbrudd 24 minutter før tsunamien inntraff.

Tsunamien lørdag kveld kom uten forvarsel. Ofte er det jordskjelv som skaper flodbølgene, og da har befolkningen en viss mulighet til å trekke seg tilbake fra kystlinjen. Denne gangen var det trolig en flankekollaps eller et undersjøisk skred som dyttet på vannmassene. De slo inn over land om kvelden, mens folk var på konsert eller gjorde andre aktiviteter utendørs.

Band holdt strandkonsert: Så kom tsunamien

Folk er nervøse for en ny flodbølge. Tirsdag rømte innbyggere i landsbyen Sumber Jaya mot høydene da det ble spredt rykter om at en ny tsunami var på vei, skriver Al Jazeera . Ryktene viste seg å være falske.

Ønsker seg varslingssystem

I Carita, som er prikket inn på kartet ovenfor, er strendene tomme. Vanligvis kryr det av turister der, men nå er det bare politifolk på motorsykler som patruljerer kystområdene og ber folk holde seg på avstand.

Noen har trosset myndighetenes formaninger for å begynne opprydningen rundt hjemmene sine.

– Jeg er fortsatt redd for at tsunamien skal komme igjen, så når det blir mørkt drar jeg til et midlertidig oppholdssted i høyden, sier Rohayati, som i likhet med mange indonesiere bare bruker ett navn.

Hun jobber for å redde det hun kan av huset sitt, som ligger 300 meter fra sjøen.

– Jeg håper at myndighetene kan skaffe et varslingssystem, som en sirene eller noe sånt, slik at folk som lever i nærheten av kystområdene kan advares om at det kan komme en tsunami og ha muligheten til å redde oss selv.

Indonesia bruker et system med bøyer som skal melde om mulige tsunamier. Bøyene ble lagt ut etter den svært dødelige tsunamien 2. juledag 2004. De har imidlertid ikke fungert siden 2012. Noen av dem er stjålet, andre er utsatt for hærverk.

Mandag beordret president Joko Widodo det nasjonale byrået for meteorologi, geofysikk og klima om å kjøpe inn tsunami-detektorer, skriver CNN .

Søkte ly for vannmassene i bilen

I landsbyen Sumur, som er prikket inn på kartet ovenfor, har de måttet vente på nødhjelpen ettersom innfartsårene har vært ufremkommelige. Landsbyen ble hardt rammet av tsunamien. Hus er revet opp med grunnmuren og betongbygg har kollapset.

– Det var ikke tegn til tsunamien da vi var på stranden. Havet trakk seg ikke tilbake. Det var rolig og klar himmel, med fullmåne, sier Tati Hayati, som tilbrakte kvelden på stranden med ti andre da flodbølgen kom.

Da hun så vannmassene komme mot seg, løp hun bort til bilen sin og søkte dekning i den. Hun sier at bilen ble truffet av tre bølger. Bakvinduet knuste og bilen ble fylt med vann.

– Vi var stengt inne. Bilen svaiet i bølgene og vi trodde alle at vi skulle dø. Vi klarte nesten ikke å puste og jeg hadde nesten gitt opp da jeg fikk tak i nøkkelen og åpnet døren. Vannet trakk seg tilbake. Vi kom oss ut av bilen og løp i sikkerhet, sier Hayati.

Forskere mener tsunamien var omtrent 1 meter høy, mens innbyggerne i Sumur påstår at den var høyere enn 3 meter og muligens så høy som 5 meter noen steder. Den nasjonale katastrofemyndigheten har registrert den høyden noen steder.