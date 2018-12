1 av 24 DEMONSTRERER: Her ser vi en av de mange demonstrantene med gule vester i Paris lørdag. SAMEER AL-DOUMY / AFP

De gule vestene krever svar fra Macron: – Begeret er fortsatt fullt

PARIS (VG) 125 000 franskmenn skal ha mobilisert seg lørdag, ifølge franske myndigheter. 10 000 av disse demonstrerte i Paris.

08.12.18 20:56

Det ljomer fra den kjente turistgaten Champs Elysees i Paris. Hundrevis av franskmenn ikledd gule refleksvester messer “Macron må gå”, igjen og igjen. “Stikk! Vi er lei,” roper en av demonstrantene fra gruppen som kalles “de gule vestene”. “Ludvig den XVI hørte ikke på oss heller, og ham kappet vi hodet av”, sier en annen, til jubel fra de som står rundt ham.

President Emmanuel Macron står foran det franske eksperter mener er en skjebnesvanger tid. Etter en intens uke der Macron og hans team desperat har forsøkt å forhindre at denne lørdagen blir like voldelig som forrige, er én ting sikkert: de gule vestene handler om mye mer enn bil.

Til tross for at regjeringen trakk tilbake den omstridte karbonskatten som skulle øke landets bensin- og dieselpriser, er franskmenn fra hele landet kommet til hovedstaden lørdag.

De gule vestene i Frankrike - fakta om opptøyene: * 118 personer skadet, 78 i Paris. Syv av disse er politimenn * 1.385 anholdt av politiet, 974 sitter nå varetekt * Totalt var 89 000 politimenn mobilisert i landet, 8000 i Paris Kilde: France Info

Demonstrant: Begeret er fortsatt fullt

- Macron tok bare tilbake dråpen som fikk begeret til å renne over, men begeret er fortsatt fullt, sier en demonstrant til VG.

Champs Elysees er full av røyk fra bombene av tåregass politiet skyter med jevne mellomrom mot demonstranter de finner truende. Myndighetene har gått grundig til verks for å sikre gaten mot ødeleggelsene fra sist helg. Alle restauranter og butikker er stengt og vinduene er dekket til med treplater. Gaten er ribbet for biler, så ingen skal kunne tenne på.

Selv om det er de ekstreme, voldelige personene som får mest oppmerksomhet under dekningen av de gule vestene, består gruppen stort sett fredelige demonstranter som ikke ønsker vold. 125 000 franskmenn skal ha mobilisert seg lørdag, ifølge franske myndigheter. Av disse var 10 000 i Paris. De er kvinner og menn, unge og eldre, de kommer fra hele landet og de har ulik politisk tilhørighet. Sett i fugleperspektiv har de lite felles, bortsett fra de aller fleste tilhører den fattigste delen av det franske samfunnslaget.

Ni millioner lever på under 1000 euro i måneden

Adeline, en sykepleier fra en bygd i Auvergne, sier som mange andre av de gule vestene: dette begynte ikke med Macron, men det er Macron som fikk det til å koke over.

- Han ber oss fattige om å betale mer samtidig som han pusser opp presidentpalasset som han vil. Når han snakker om Frankrike til utenlandske medier, gjør han det på en så nedlatende måte, som om han mener vi er latsabber som oppfører oss som gamle gallere (ref. Asterix og Obelix). Han er motbydelig, sier hun.

Frankrike er et rikt land, men det er stor forskjell på topp og bunn. Nesten ni millioner franskmenn klarer seg på mindre 1000 euro i måneden, ifølge det franske forskningsinstituttet INSEE. Til sammenligning koster en gjennomsnittlig husleie i Paris 30 euro per kvadratmeter, tilsvarende 1050 euro for 50 kvadratmeter. Det betyr at en stor del franskmenn aldri vil ha muligheten til å bosette seg i hovedstaden.

Ekspert: Macron vet ikke hvordan det er å ha lite penger

Resultatet er at Frankrike egentlig er to forskjellige land, ifølge Hervé Le Bras, direktør på EHESS og ekspert på fransk demografi.

- Macron kommer fra det som på fransk kalles ‘bourgeoisie’, sier han til VG på telefon. Mye av oppslutningen til de gule vestene stammer fra at Macron helt fra starten av ikke forstod seg på folket han var valgt til å styre, mener han.

- Macron har alltid studert i Paris. Han vet ikke hvordan det er å ha lite penger eller hvordan det er å komme fra bygda, sier Le Bras.

Siden han kom til makten har Macron begått flere kommunikasjons-tabber som har gjort ham mer og mer upopulær, og som etter hvert ga ham kallenavnet “de rikes president”. En av de mest berømte er da han han anklaget en liten, gammel dame for å klage, da hun sa hun syntes pensjonen var litt lav.

Folk mener Macron oppfører seg som en gammel konge

Et nytt president-servise til 500 000 euro og at han sammenlignet presidentrollen med “Jupiter”, en romersk gud, er flere hendelser som gjør at mange av de gule vestene mener Macron oppfører seg som en gammel konge.

Macrons poluraritetsrate er rekordlav, nede på 23 prosent ifølge en meningsmåling publisert tirsdag.

Til sammenligning støtter 72 prosent de gule vestene, ifølge en av de siste store undersøkelsene, utført av meningsmålingsinstituttet Elabe .

Samtidig kritiseres de gule vestene for ikke å gjøre nok for å stanse ytterliggående deltakere som bruker vold.

Demonstrant: Politiets skyld at det blir voldelig

- De bare står og ser på, de regelrett nyter det, sa Daily Beasts Paris-baserte utenriksredaktør Christopher Dickey da han deltok på en debatt på tv-kanalen France 24 fredag kveld.

Aziz (47), som kommer fra Picardie og har deltatt på de tre siste demonstrasjonene som gul vest, mener imidlertid at det er politiets skyld at det blir voldelig.

- Vi må kunne forsvare oss, sier han til VG.

Mener du at det rettferdiggjør å bruke vold mot politiet?

- Nei, men jeg forsvarer meg hvis jeg blir angrepet. Hva skal vi gjøre?