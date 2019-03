Dette vet vi om terrorangrepene på New Zealand

Fire mennesker, tre menn og én kvinne, er pågrepet etter nattens terrorangrep på New Zealand.

Publisert: 15.03.19 07:04







Et stort antall mennesker, muligens rundt 30, skal være drept, men noe offisielt tall foreligger ennå ikke. Over 40 skal være såret.

Stasminister Scott Morrison bekrefter at den ene pågrepne mannen er en 28 år gammel australsk statsborger. Han omtaler mannen som en «høyreekstrem, voldelig terrorist».

– Dette angrepet minner oss om ondskapen som omgir oss konstant, og som ønsker å ramme når som helst, sier Morrison.

28-åringen skal ha ifølge britiske medier ha planlagt angrepet i to år og ha postet et manifest på nettet der han går ut mot ikke-vestlig innvandring.

Angrepene fant sted kort etter at fredagsbønnen hadde startet i Noor-moskéen i Christchurch fredag kl 13.40 lokal tid. En mann med automatvåpen begynte å skyte rundt.

I samme tidsrom som det ble meldt som skying i sentrum av Christchurch, kom det også meldinger om skyting ved Linwood Masjid-moskéen i bydelen Linwood. I tillegg er det meldt om en tredje episode ved et sykehus i byen.

Et øyenvitne beskriver hvordan han så mennesker bli drept rundt dem. Andre opplyser at barn er blant ofrene.

En mann sier til Radio New Zealand at han så kona ligge død på fortauet utenfor moskeen.

Politiet skal i tillegg ha funnet flere hjemmelagde bomber på ulike kjøretøy i området.

Statsminister i sorg

Statsminister Jacinda Ardern beskriver det som har skjedd som en av de mørkeste dagene i New Zealands historie.

– Mange av dem som er direkte berørt, er muligens innvandrere. De kan til og med være flyktninger. De har valgt å skape seg et hjem her, de er en av oss. De som står bak denne ugjerningen, er ikke det. De har ingen plass på New Zeland, sa hun på en følelsesladet pressekonferanse kort etter hendelsene.

Politiet har bedt alle moskeer om å stenge dørene inntil videre. Skolene på New Zealand ble også stengt da det ble klart at landet var utsatt for terror, men de ble senere åpnet igjen, melder BBC.