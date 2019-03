I KAIRO: Tirsdag møtte Ine Eriksen Søreide Egypts president Abdel Fattah al-Sisi i Kairo. Bildet er kornete, men er det eneste som finnes av møtet. Foto: UD

Søreide møtte Egypts omstridte president

BEIRUT (VG) Etter at militæret tok over makten i 2013, utførte en massakre og fengslet motstandere, har situasjonen for menneskerettigheter i Egypt stadig blitt vanskeligere. Tirsdag møtte Norges utenriksminister den tungt kritiserte president Abdel Fattah al-Sisi.

Ine Eriksen Søreide har de siste dagene vært på rundreise i Midtøsten, og besøkt ledere i Palestina, Israel og til slutt Egypt .

– Jeg har hatt et omfattende program og gode møter både i Ramallah, Jerusalem og her i Kairo, sier hun til VG.

Abdel-Fattah al-Sisi ledet i 2013 militærkuppet mot Egypts første folkevalgte president, Mohamed Mursi. Det muslimske brorskap ble forbudt og Mursi og tusenvis av hans tilhengere ble kastet i fengsel.

Sisis regime har siden slått hardt ned på all opposisjon, forbudt demonstrasjoner, fengslet aktivister og stengt uavhengige medier og nettsteder.

Senest i februar henrettet myndighetene ni personer som var kjent skyldig i drapet på landets riksadvokat i 2015. Amnesty International hadde på forhånd bedt Egypt om å stanse henrettelsene.

«Noen av de tiltalte sa under rettssaken at de var blitt bortført med makt og torturert for å tilstå den kriminelle handlingen», het det i en uttalelse fra Amnesty.

Samtidig ble Egypts grunnlov endret slik at al-Sisi kan sitte som president til 2034.

UTENRIKSMINISTRE: Søreide sammen med Egypts utenriksminister Sameh Shoukr i Kairo tirsdag. Foto: UD

På grunn av utviklingen har en rekke vestlige myndigheter hatt et stadig mer komplisert forhold til Egyptiske myndigheter. Brudd på menneskerettigheter til tross, Egypt, med sine snart 100 millioner innbyggere, er en sentral politisk aktør i regionen.

– På hvilken måte snakket dere med Sisi om menneskerettighetsspørsmål, og hva var hans svar?

– Menneskerettigheter var tema i møtet med president al-Sisi og var et hovedtema i møtet med utenriksminister Shoukry. Vi hadde en bred og konstruktiv diskusjon, blant annet om ytringsfrihet, dødsstraff, situasjonen for religiøse minoriteter og viktigheten av sivilt samfunn. Vi ble enige om å utvide dialogen på disse områdene, sier Søreide til VG etter møtene i Kairo.

Under oppholdet i Egypt var den spente situasjonen i og rundt Gaza og den vanskelige situasjonen for den palestinske økonomien også sentrale tema.

I slutten av februar svarte president Sisi på menneskerettighetskritikken under et toppmøte i feriebyen Sharm el-Sheikh.

– Ikke belær oss! sa Sisi, ifølge NTB, etter kritiske spørsmål fra en tysk journalist.

– Vi har våre verdier og vår etikk, og dere har deres. Vi respekterer deres, og dere burde respektere vår, sa han.

Sisi viste til at Europa og Midtøsten er to svært ulike regioner, med forskjellig kultur og forskjellige omstendigheter. Mens Europa er preget av velstand og stabilitet, kjemper land i Midtøsten mot ødeleggelse og terror, mente han. Med det føyer Sisi seg inn i den lange rekken statsledere i regionen som bruker ustabilitet og terrorisme for å legitimere sitt autoritære styre.