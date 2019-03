STORE ØDELEGGELSER: Dette bildet ble tatt søndag 17. mars og viser området i Sentani som er skadet av flommen. Foto: AP

Minst 92 omkommet i flom og skred i Indonesia

Dødstallet etter flom og jordskred i Papua-provinsen i Indonesia har steget til 92, og 160 er skadd etter uværet. Fremdeles er 75 savnet.

NTB

Flom og jordmasser har knust boliger i provinshovedstaden Jayapura, sier Muhammad Aidi, talsmann for den militære garnisonen i Papua, og opplyser videre at de har 8.507 personer registrert på midlertidige adresser så langt.

– Et område i fjellet er fremdeles utilgjengelig for hjelpemannskaper fordi brua fram til området er ødelagt, men det er ingen meldinger om omkomne der, sier han.

Et marinefartøy er sendt for å forsøke å komme til stedet sjøveien.

Redningsarbeidere bærer kroppen til et av ofrene etter flommen i Sentani i Papua-provinsen i Indonesia søndag. Foto: BASARNAS / HANDOUT / BASARNAS

Søndag sa Sutopo Nugroho, som er talsmann for Indonesias etat for krisehåndtering, at letemannskapene fortsatt prøvde å nå andre rammede områder.

– Antall døde og katastrofens omfang vil antakeligvis øke fordi letemannskapene fortsatt prøver å nå andre rammede områder, sier han.

Regjeringen erklærte søndag en 14 dagers unntakstilstand.