SPILL: Spillet Bad News skal lære deg å avsløre falske nyheter. Foto: Pressefoto fra forskerne

Dataspill avslører falske nyheter

Kari Aarstad Aase Journalist, utenriksavdelingen

Publisert: 23.02.18 12:58

UTENRIKS 2018-02-23T11:58:23Z

To britiske forskere har funnet opp et dataspill som skal lære deg å avsløre falske nyheter.

– Det de fleste frykter i dag, er desinformasjon, altså usannheter koblet med en intensjon om å bedra. Med internett er det lettere enn noen gang å mislede folk, sier Sander van der Linden, som er sosialpsykolog ved University of Cambridge, til VG.

Sammen med kollega Jon Roozenbeek står han bak spillet som de håper skal få flere til å forstå hvordan de kan avsløre falske nyheter.

Spill som vaksine

De to forskerne sammenligner sine funn og sitt spill med en slags vaksine:

– Ved å utsette folk for advarsler og milde eksempler på falske nyheter, for så å fortelle dem hvorfor det er misledende, fungerer det som en vaksinasjon mot falsk informasjon, på samme måte som en vaksine ville beskytte deg mot sykdom, forklarer van der Linden. Det er mange grunner til at folk produserer falske nyheter, det kan være utfra økonomisk vinning, politiske eller personlige ønsker, eller bare for gøy.

– Men teknikkene som brukes til å mislede folk er ganske like uansett hvem som står bak og hvilke motiver de har.

Her er de viktigste teknikkene

1. Etterligne en offentlig person eller orgnaisasjon med intensjon om å mislede folk.

2. Skape følelsemessig innhold som appelerer til folks grunnleggende flelser som frykt og sinne.

3. Polarisering: Å dyrke politiske spenninger for å drive folk lenger fra hverandre.

4. konspirasjoner: Misledende teorier, som ofte påstår at en organisasjon har en skjult agenda ( f.eks. at NASA forfalsket månelandingen for å vinne kappløpet i verdensrommet)

5. Personer som får sin troverdighet angrepet, vil ofte prøve å diskreditere motstanderen med personlige angrep og “whataboutism” (å snu beskyldningen ved å si at motstanderen er skyldig i noe minst like ille, uansett hvor irrelevant det måtte være)

6. Trolling, bryte opp diskusjoner og provosere reaksjoner fra folk ved å kombinere alle de overstående teknikkene.

– Når folk benytter disse teknikkene selv, øker det evnen til å kjenne dem igjen andre steder betydelig, forklarer van der Linden.

Sammen med DROG (en nederlandsk organisasjon som jobber mot spredning av desinformasjon) laget de spillet Bad News (du kan spille det her ). Som spiller bruker du misledende taktikker for å lage ditt eget falske nyhetsimperium.

Ny metode

Metoden de har brukt kalles Technocognition, som betyr en blanding av teknologi og pyskologi for å bryte ned mentale barrierer. Technocognition har i det siste vært brukt og foreslått av flere forskere som den beste måte å lære folk å avsløre falske nyheter på.

– Særlig siden valget i USA i 2016, har falske nyheter blitt en farsott som alle er opptatt av. Men det er ingen nyhet at folk forteller skrøner. Oppdiktede historier har eksistert like lenge som mennesket. Det er intensjonen om å bedra som er problemet.

Mange tiltak

Flere selskaper og myndigheter har satt i verk tiltak for å demme opp for falske nyheter:

Facebook og Google har endret sine algoritmer for ikke å spre falske nyheter, Frankrike er i ferd med å vedta en kontroversiell lov mot falske nyheter, som vil legge bånd på mediene, særlig under valg. I Storbritannia setter de nå ned en egen gruppe som skal jobbe mot falske nyheter.

– Alle disse tiltakene har egne utfordringer. Vi som har studert falske nyheter, mener den beste måten å bekjempe problemet på, er på individnivå. Vårt spill er en mye bedre måte å bevisstgjøre på, fordi det er en aktiv form for læring ( i motsetning til passiv lesing).Vi lærer og husker ting bedre når erfarer dem og kan knytte dem sammen på en eksperimentell og interaktiv måte. Det er en slags spillende utdanning, forklarer van der Linden.

En pilotstudie av spillet i en nederlandsk skoleklasse viste positive resultater:

Klassen ble delt i to grupper, den ene halvdelen spilte spillet, den andre ikke. Etterpå var de som hadde spilt, flinkere til å avsløre falske nyheter.

– Det viser at når du vet hvordan triksene virker, er det mindre sannsynlig at du faller for dem, sier Sander van der Linden.