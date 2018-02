VAR SAVNET: Fransk politi delte en etterlysning av 9-åringen Maëlys med bilder av henne og opplysninger om hennes vekt og høyde. Foto: FOTO:, PHILLIPPE DESMAZES, AFP

Franske medier: Levningene etter savnede Maëlys (9) er funnet

En 34 år gammel mann har ifølge fransk påtalemyndighet tilstått at han drepte 9-åringen «ufrivillig».

I slutten av august forsvant Maëlys de Araujo (9) sporløst fra et bryllup i Frankrike .

Forsvinningssaken fikk enorm medieoppmerkomhet i Frankrike og det ble satt i gang en enorm leteaksjon.

Onsdag kveld melder flere franske medier at fransk påtalemyndighet har bekreftet at levningene etter 9-åringen er funnet.

Delvis tilstått

BBC skriver at påtalemyndigheten samtidig opplyser at en mann som er siktet i saken, har tilstått at han drepte henne «ufrivillig».

Han har ikke gitt ytterligere opplysninger om hendelsen som førte til at hun døde.

Mannen ble kort tid etter bryllupet pågrepet av politiet og siktet for å ha bortført henne.

Mannen, som er en tidligere soldat, skal ha gått med på å samarbeide med politiet etter at det ble gjort blodfunn etter jenta i bilen hans.

Ifølge statsadvokaten har mannen tilstått at han «kvittet seg med liket», og han skal ha beklaget overfor foreldrene til Maëlys.

Stor leteaksjon

Fra tidligere av har han vedgått at Maëlys kvelden hun forsvant var i bilen hans.

Maëlys var gjest på en bryllupsfest i alpelandsbyen Pont-de-Beauvoisin med rundt 200 andre da hun forsvant. Store områder med innsjøer og tjern ble gjennomsøkt i jakten på å finne den lille jenta.

Mannen som ble pågrepet og siktet i saken, var også gjest i bryllupet.