SKARP REAKSJON: Storbritannias statsminister går hardt til verks mot Russland etter angrepet på en russisk eksspion og hans datter. Foto: Toby Melville / Reuters

Avis: Storbritannia ber EU-land kaste ut russiske spioner

Publisert: 22.03.18 08:24 Oppdatert: 22.03.18 08:36

Del saken på: Facebook

Email

Lenken er kopiert

UTENRIKS 2018-03-22T07:24:46Z

Britiske myndigheter vil oppfordre andre EU-land til også å utvise russiske diplomater som antas å fungere som hemmelige etterretningsagenter, ifølge The Guardian.

Storbritannias statsminister Theresa May møter torsdag EU-ledere i Brussel for å diskutere nervegiftangrepet mot den russiske eksspionen Sergei Skripal i Salisbury tidligere i mars.

May mener Russland sto bak angrepet og har reagert med å utvise 23 russiske diplomater som ifølge statsministeren har blitt identifisert som etterretningsagenter.

Under møtet i Brussel vil May be EU-lederne trappe opp sine egne tiltak mot Russland, melder britiske The Guardian .

– Utfordringen med Russland vil vedvare i de kommende årene. Som et europeisk demokrati, vil Storbritannia stå skulder ved skulder sammen med EU og Nato for å møte utfordringene sammen, er statsministeren ventet å si under en middag med lederne.

Ifølge avisens opplysninger vil britiske myndigheter også, i løpet av samtaler i de kommende ukene, ta til orde for at andre land bør foreta lignende reaksjoner som dem og kaste ut «russiske diplomater som antas å være hemmelige etterretningsagenter».

De 23 russerne forlot ambassaden i London tirsdag. Etter utkastelsen skal den britiske regjeringen være av den oppfatning at de nå har vesentlig begrenset Russlands kapasitet til etterretningsvirksomhet i landet.

Artikkelen fortsetter under videoen

Havnet i koma

Både den 66 år gamle eksspionen Skripal og hans datter Yulia (33) ble rammet i angrepet i Salisbury 4. mars. De to ble funnet bevisstløse på en benk i den engelske byen og lå i koma etter angrepet. Tilstanden deres er fortsatt alvorlig, melder NTB.

Også en politimann ble skadet i hendelsen.

Det var nervegiften Novitsjok - utviklet av Sovjetunionen - som ble brukt i angrepet, som anses som et drapsforsøk. I en tale til det britiske parlamentet 14. mars sa May:

– Det er ikke noen annen mulig konklusjon enn at Russland var ansvarlig for drapsforsøket på Skripal og hans datter.

Avviser anklager

Russiske myndigheter har gjentatte ganger avvist at de står bak, og president Vladimir Putin har selv avfeid anklagene som «fullstendig visvas».

USA og Frankrike varsler derimot at de vil ta steg for å stille Russland til ansvar. Etter en telefonsamtale mellom Frankrikes president Emmanuel Macron og USAs president Donald torsdag, forsikret de to at de står skulder ved skulder med britene.

– Trump ga uttrykk for solidaritet med Storbritannia i kjølvannet av Russlands bruk av kjemiske våpen mot en sivil borger på britisk jord, heter det i referatet Det hvite hus har sendt ut etter samtalen med den franske presidenten ifølge NTB.

Også Nato-sjef Jens Stoltenberg har bedt sine medlemsland om å stå sammen med Storbritannia etter angrepet.