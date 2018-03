OM BORD: Drapstiltalte Peter Madsen i sin selvbygde ubåt «Nautilus». Foto: Deadlinepress/Ree Media.

Peter Madsen nekter å svare om parteringen : – Det var som i en dårlig film

Publisert: 21.03.18 10:21 Oppdatert: 21.03.18 10:59

KØBENHAVNS BYRET (VG) Peter Madsen har erkjent å ha partert den svenske frilansjournalisten Kim Wall (30), men i retten nekter han å svare på hvordan det skjedde.

– Det kan rettspatologen bedre svare på, sa Madsen da han ble spurt om hva han brukte til å partere Kim Wall.

– Skal jeg forstå det som at du ikke vil svare på det? spør aktor Jakob Buch-Jepsen.

– Du skal forstå det som at det er en meget ubehagelig hendelse. Jeg var i en sinnssyk situasjon, svarer Madsen.

Han sitter i vitneboksen iført sort T-skjorte og blå joggebukse med påskriften «Københavns fængsler».

Buch-Jepsen lurer nå på hvorfor det var nødvendig å skjære hodet av kroppen til Kim Wall, dersom hele poenget med å partere henne var å få liket ut av båten.

– Det virker ikke særlig troverdig at det var nødvendig å skjære henne i fem deler. Jeg skjønner ikke at det kan være nødvendig? spør aktor.

– Det gjør ikke jeg heller, svarer Madsen med lav stemme.

Snakker i munnen på hverandre

Han forklarer at han var «i en forferdelig situasjon» og ikke klarte å tenke klart. Han forteller videre at han ikke tror noen kan sette seg inn i hva som skjer med deg i en slik situasjon.

Aktor Jakob Buch-Jepsen og Peter Madsen snakker i munnen på hverandre innledningsvis denne rettsdagen. Madsen gjentar gang på gang at han sto i «en helt sinnssyk situasjon», mens aktor forsøker å få svar på konkrete spørsmål om parteringen.

– Det var som i en dårlig film, sier Madsen.

Bakgrunn: Dette er bevisene som kan felle Madsen

Madsen: Tenner ikke på nekrofili

Aktor Jakob Buch-Jepsen spør nå om Madsen gjorde noe seksuelt med Kim Wall etter at hun var død. Madsen forsøker først å uttrykke hvor ekkelt han synes spørsmålet er, men ender med å be aktor gjenta spørsmålet. På forsøk nummer to svarer Madsen tydelig «nei».

– Så må jeg spørre om du tenner på nekrofili? spør aktor.

– Nei, gjentar Madsen.

Aktor skal etter planen avhøre Madsen hele formiddagen.

Da første rettsdag i saken ble avholdt for to uker siden forklarte Madsen at Kim Wall døde etter å ha blitt forgiftet av gass etter at det oppsto en teknisk feil på ubåten. Han hevdet at årsaken til at han tidligere har endret forklaring om hva som skjedde flere ganger er at han ønsket å skåne Walls pårørende.

Madsen: – Stikkene påført uten plan

Madsen får spørsmål fra aktor om hvorvidt stikkskadene han har påført Kim Wall i underlivet, er påført henne med kniv eller med «tilspisset skrutrekker».

– Jeg har påført likdelene noen punkteringer fordi jeg ikke ville at de skulle flyte opp igjen. De er ikke påført etter noen plan, men etter lekmannskunnskap. Det er ikke noe erotisk, seksuelt eller pervers motiv for stikkene, svarer Madsen tydelig oppgitt over spørsmålet.

Buch-Jepsen viser frem en lang skrutrekker kjøpt på Biltema, lik den Madsen hadde med på ubåten. Madsen bekrefter at han hadde en slik skrutrekker, men sier den «var til et annet formål».

Videre forklarer Madsen at han har masse verktøy på ubåten som kan brukes til det formål å senke et lik. Han ønsker ikke å svare på om det er en skrutrekker eller en kniv han har brukt til å skjære i liket.

Erkjenner å ha kledd av Wall

Aktor spør hva Madsen gjorde med klærne til Wall da han parterte henne. Madsen svarer at han tok klærne av henne og la det i en pose som han kastet i havet. Denne posen har politiet senere funnet.

Walls strømpebukse og truser ble imidlertid funnet inne i ubåten.

Tidligere har Madsen nektet for at det var ham som tok av Wall trusen hennes, men nå erkjenner han at han gjorde dette. Han kan imidlertid ikke si noe om skadene på trusen

Onsdag er den andre av totalt tolv rettsdager i saken mot Peter Madsen. Hele dagen er satt av til hans forklaring. Dommen er ventet å falle 25. april.