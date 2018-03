Sorg etter Stephen Hawkings død: – Vil bli dypt savnet

Publisert: 14.03.18 08:01

Vitenskapsmannen Stephen Hawking omtales som et geni og en inspirasjon for millioner av mennesker etter sin bortgang onsdag.

Hawkings familie kunngjorde i en uttalelse tidlig onsdag at den britiske og verdenskjente professoren har gått bort, 76 år gammel . I timene etterpå har mange uttrykt sin sorg.

Hawking jobbet som professor og forsker ved universitetet i Cambridge i England. Universitetet skriver dette i en uttalelse onsdag morgen:

– Hans eksepsjonelle bidrag til vitenskapelig kunnskap og populariseringen av kunnskap og matematikk har etterlatt en uutslettelig arv. Han var en inspirasjon for millioner. Han vil bli dypt savnet.

Universitetet vil åpne en kondolanseprotokoll for dem som ønsker å gi en siste hilsen.

Flere andre i universitetsmiljøet har også uttrykt sorg over den verdensberømte vitenskapsmannens død. USAs tidligere FN-ambassadør og Harvard-professoren Samantha Power kondolerer med et sitat fra Hawking selv:

Professor i astrofysikk ved Swinburne University og kommunikator Alan Duffy skriver følgende:

– Hawking var min inspirasjon til å bli ikke bare en vitenskapsmann, men også en kommunikator av den vitenskapen. Hans bidrag til vitenskap, litteratur og inspirerende tilstedeværelse i generasjoner er uten sidestykke. Min dypeste medfølelse overfor hans venner og familie.

Neil deGrasse Tyson, en amerikansk astrofysiker og leder av Hayden Planetarium i New York, skriver at Hawkings bortgang har etterlatt et «intellektuelt vakuum».

Her hjemme har den norske legen og forskeren Wasim Zahid også reagert på Twitter :

– Snittet sank litt nå. Hvil i fred, skriver han.

Hawking var blant annet kjent for sine arbeider med universitets sorte hull. Den amerikanske romfartsetaten NASA tvitrer at «hans teorier låste opp et univers av muligheter som vi og verden utforsker».

Den kjente kanadiske astronauten Chris Hadfield skriver at Hawking inspirerte oss alle:

Også en rekke andre kjente personligheter minnes Hawking onsdag. World Wide Web-oppfinneren Tim Bernerns-Lee skriver på Twitter :

– Vi har mistet et kolossalt sinn og en fantastisk ånd. Hvil i fred, Stephen Hawking .

Matt Selman, produksjonsleder for TV-serien «The Simpsons», som Hawking gjorde flere gjesteopptredener i, sier:

– Farvel til Stephen Hawking, den mest intelligente stjernegjesten i The Simpsons korte historie, tvitrer Selman, som bruker en referanse til Hawkings verdensberømte bok «A Brief History of Time».

Hjemme Alene-stjernen Macaulay Culkin viser også til Hawkings gjesteopptreden i «The Simpsons» i et Twitter-innlegg .

– Fikk akkurat vite at Stephen Hawking har gått bort. Han var både et geni og min favorittkarakter i Simpsons, skriver han.

– Bare sitter her fullstendig knust over Stephen Hawking, tvitrer den amerikanske skuespilleren og artisten Emmy Rossum.