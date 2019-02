arrow-left

MULIGE OFRE: Slik har Little tegnet 8 kvinner han sier han har drept siden 1970-tallet (Sveip for flere tegninger).

Seriemorder tilsto 90 drap: FBI leter etter ofrene som ble tegnet

Samuel Little (78) begynte plutselig å tilstå 90 drap mens han satt i fengsel. Nå håper politiet å kunne identifisere ofrene ved hjelp av bildene han har tegnet av dem.

Samuel Little satt allerede i fengsel da han begynte å tilstå 90 drap. Så langt har amerikansk politi klart å bekrefte at 36 av sakene stemmer.

Men de resterende ofrene har vist seg å være vanskelig å identifisere. Mange av de antatte ofrene var rusavhengige og prostituerte.

– Etterlengtede svar

Nå håper FBI at de kan identifiseres gjennom portrettene som Little selv har tegnet.

– Vi vil gi kvinnene navnene deres tilbake og familiene etterlengtede svar, sier FBI i en uttalelse gjengitt av CNN.

ELDRE MANN: Samuel Little sitter for tiden fengslet i Texas og har en skrantende helse. Foto: Sheriffkontoret i Texas via AP

Ofre er funnet i flere amerikanske delstater, fra California til Florida - i tidsrommet 1970 til 2005.

Little er tidligere dømt for to drap, samt en lang rekke mindre alvorlig kriminalitet, som innbrudd, svindel, narkotikaforbrytelser og butikktyveri.

Men er han samtidig en av USAs verste seriemordere?

Livstid i fengsel

Da Little ble pågrepet på et herberge i Kentucky i 2012, siktet for narkotikakriminalitet, ble det tatt DNA-prøver av ham. Dette knyttet Little til tre uløste drapssaker fra 1987 og 1989.

For disse drapene ble Little idømt tre livstidsdommer i 2014.

Selv hevdet Little at han var uskyldig.

I arbeidet med å knytte seriemorderen til flere drap, tilbød Little seg å snakke med politiet - i bytte mot at han kunne flyttes til et annet fengsel.

I løpet av våren 2018 tilstod han 90 drap i en rekke amerikanske byer. Men kun 34 av disse er bekreftet.

Likevel er politiet håpefulle fordi Little har gitt uttrykk fra at han husker mange detaljer fra drapene.

16 portretter

Flere av kvinnene skal ha vært rusavhengige og drapene ble gjort på en slik måte at de ikke nødvendigvis ble klassifisert som drap.

Ifølge FBI ble ofrene vanligvis kvalt og kan derfor ha blitt betegnet som overdoser.

Flere av drapene skjedde også før det ble tatt DNA-analyser.

FBI har derfor publisert en 16 portretter, laget av Little selv. De viser en rekke kvinner, og de angivelige drapene skal ha skjedd disse stedene i USA:

Phoenix, West Memphis, Miami, Atlanta, Granite City, Covington, Monroe, Prince George’s County, Pascagoula, Las Vegas, Wichita Falls og Houston.