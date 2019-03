STORE SKADER: Her står det utbrente vraket av skolebussen i Lombardia-provinsen i Italia. Foto: AP

Sjåfør kastet av skolebarn og satte fyr på bussen midt i veien

En italiensk bussjåfør som kjørte skolebarn, stoppet kjøretøyet sitt midt på en fylkesvei, ba passasjerene om å gå av, helte bensin på bussen og tente på.

NTB

Publisert: 20.03.19 15:23







Ifølge italienske medier ble sjåføren, en italiener med senegalesisk opprinnelse, pågrepet umiddelbart etter hendelsen.

En talsperson for myndighetene sier til Sky TG24 at det var skolebarna som varslet myndighetene, og at nødetatene rykket raskt ut. Tolv barn og to voksne ble tatt med til sykehus, men kun en av dem ble skadet.

Les også: Bussjåfør reddet andefamilie i morgen-rushet

Video fra stedet viser at kun bussens svartbrente karosseri var igjen da brannvesenet hadde slukket flammene. Det italienske nyhetsbyrået ANSA skriver at bussen transporterte 50 barn fra Cremona i Lombardia-regionen.

Motivet er foreløpig ikke kjent.

Fikk du med deg? Bussjåfør fratatt lappen etter råkjøring