SIKTET: Shana Decree (t.v.) og hennes datter Dominique Decree er begge mistenkt for å ha drept sine nære slektninger. Dominique har skader på halsen. Foto: Bucks County District Attorney's Office via REUTERS

Mor og datter siktet for å ha drept fem familiemedlemmer – tenåring overlevde

En kvinne i Pennsylvania og hennes tenåringsdatter er siktet for å ha drept fem personer i egen familie – deriblant to av kvinnens barn. Moren hevder at alle ønsket å dø.

45-årige Shana S. Decree og hennes 19-årige datter Dominique K. Decree er ifølge påtalemyndigheten i Bucks County siktet for å ha drept fem familiemedlemmer i en leilighet i Morrisville, rundt 50 kilometer nordøst for Philadelphia. Blant de drepte er to av Shanas barn, Damon (13) og Naa’Irah (25), i tillegg til Shanas søster Jamilla Campbell (42) og hennes tvillingdøtre Imani og Erika (9).

De drepte ble funnet i leiligheten rundt klokken 16 mandag. Begge de siktede bodde der.

Mor og datter er hver siktet for fem tilfeller av overlagt drap, og for å ha planlagt drap.

Hevder alle ville dø

Ifølge CNN har moren i sin forklaring til politiet sagt at alle de drepte «ønsket å dø». I sine respektive forklaringer skal begge ha fortalt at de sammen med Shanas søster kvalte de andre til døde, før Dominique kvalte Jamilla.

«Shana meddelte at alle, inkludert barna, snakket om selvmord», står det i politiforklaringen.

De to kvinnene skal ha gitt ulike forklaringer på hvem som drepte hvem, men begge skal ha hevdet at Jamilla medvirket i drapene før niesen Dominique drepte henne, og Dominique innrømmer å ha kvalt tanten til døde.

Moren ble fremstilt for retten tirsdag morgen og sitter nå fengslet uten mulighet til kausjon. Dominique skal fremstilles senere tirsdag.

17-åring funnet i live

Campbells sønn, en 17-åring, ble funnet i god behold onsdag. Ifølge Reuters var han ikke hjemme da drapene ble begått.

Slektninger har ifølge Reuters fortalt at de har varslet myndighetene i ukevis og bedt dem sjekke hvordan det sto til med Shana, fordi de fryktet at hun var i kontakt med en religiøs sekt.