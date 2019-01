Donald Trump om grensesituasjonen: – Humanitær og nasjonal sikkerhetskrise

UTENRIKS 2019-01-09T02:14:44Z

USAs president Donald Trump omtaler i en tale grensesituasjonen til Mexico som en økende krise.

Publisert: 09.01.19 03:14 Oppdatert: 09.01.19 03:29

– Det er en humanitær og nasjonale sikkerhetskrise ved USAs særlige grense. Det kommer tusenvis av ulovlige innvandrere. Vi har ikke plass til å ta vare på dem alle, sier slår USAs president Donald Trump fast under en tale natt til onsdag norsk tid.

Trump sier at myndighetene ikke har kontroll på innvandrere som krysser grensen fra Mexico.

– Dette er en krise i sjelen og i hjertet, sier han.

Presidenten varslet tirsdag at han vil holde en tale om det han omtaler som en krise som følge av problemene med å få bygget muren til Mexico .

– Vi ønsker å gjøre USA tryggere enn noen gang, sier Trump.

USA har vært rammet av en såkalt shutdown siden 22. desember på grunn av den fastlåste konflikten mellom Republikanerne og Demokratene om muren.

Trump langet ut mot Demokratene fordi de ikke har sikret støtte til muren.

Viser til tapte liv

Presidenten viser til at mange liv har gått tapt som følge av grensesituasjonen.

– Tusenvis av flere liv vil gå tapt med mindre vi handler nå, sier han.

Trump sier han er bestemt på å stanse det han omtaler som en sirkel av menneskelig lidelse.

– Min administrasjonen har presentert for Kongressen et detaljert forslag for å sikre grensen og stanse kriminelle grupper, dopsmuglere og de som driver menneskehandel, sier Trump.

Får ikke betalt

Konflikten gjør at rundt en fjerdedel av regjeringen mangler penger.

Time skrev før helgen at rundt 800.000 statlige ansatte rundt om i landet enten må bli hjemme uten lønn, eller bli tvunget til å jobbe uten betaling.

Det har ikke sett ut til at Trump vil gå tilbake på sitt krav om å få bevilget fem milliarder dollar til grensemuren.

– Alle vil ha en grensemur, bortsett fra dopdealere, menneskesmuglere og kriminelle, tvitret presidenten i helgen.