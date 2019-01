SKADER: Robin Dahlén forteller at fikk skadene i ansiktet da han ble trykket ned i snø og is på gårdsplassen utenfor huset hvor han bor i Värmland. Foto: PRIVAT

Robin Dahlén fra «Kevin-saken» mishandlet: – Sa jeg ikke skal lyve om at jeg er uskyldig

UTENRIKS 2019-01-02T19:00:23Z

Robin Dahlén, som er renvasket fra mistankene om at han og broren drepte fire år gamle Kevin da de var barn, forteller at han natt til onsdag ble mishandlet av tre maskerte menn.

Publisert: 02.01.19 20:00

Det var svenske Aftonbladet som først omtalte saken.

Siden 1998 har Robin og broren Christian Karlsson båret skylden for å ha drept fire år gamle Kevin Hjalmarsson – men i fjor konkluderte politiet at de ikke engang kunne si at det har skjedd et drap. Politiet er derimot sikre på at brødrene ikke hadde noe med dødsfallet å gjøre

– Maskerte menn

Robin opplyser til VG at tre menn, som han anslår å være i alderen 22 til 27, dukket opp hjemme hos ham i Värmland like før klokken to på natten.

– Jeg synes jeg hørte en bildør og en bil som står på tomgang på gårdsplassen, forteller Robin (25) som først trodde det var noen han kjente da han så bilen, en champagnefarget lys brun Volvo V70.

– Kjæresten til en kamerat av meg har en slik bil, så jeg trodde det var dem.

Han går derfor ned trappen og åpner ytterdøren. Men det er slett ikke kameraten som venter på ham.

– Der blir jeg møtt av tre maskerte menn, de har luer og skjerf slik at jeg bare ser øynene deres. Så fort jeg åpner døren, tar de tak i meg og kaster meg på bakken og trykker meg ned. En av dem setter seg på ryggen min slik at jeg ikke kommer opp igjen, forteller Robin.

– En av de andre karene sier at jeg ikke skal lyve om at jeg uskyldig, sier Robin som mener dette ikke kan forstås på noen annen måte enn at det er «Kevin-saken» han refererer til.

Ble sint

– Da blir jeg ganske sint og irritert. Jeg svarer at jeg hadde løyet om jeg hadde sagt at jeg er skyldig, din jævla idiot.

Da får han, forteller Robin, to spark i magen og ett i ryggen.

Det er isete på gårdsplassen og hålken gjør at Robin klarer å vri seg rundt slik at sitter på rumpa.

– Da får jeg inn et klokkerent slag i ansiktet på han som sitter oppå meg, sier Robin som får føttene under seg og reiser seg opp.

I det samme, forteller han, kommer det en bil forbi. Lyskasterne fra den andre bilen skremmer de tre mennene.

– De springer til bilen og stikker, sier Robin.

– Ble du redd?

– Nei, faktisk ikke. Jeg er mer forbauset over at folk kan oppføre seg slik. Det er sykt at de virkelig dro hjem til meg, sier Robin og forteller at han har politianmeldt saken.

Robins far, Weine Dahlén (49), forteller VG at kjellerdøren til den andre sønnen, Christian, ble brutt opp mens sønnen var på nyttårsfeiring og at han selv i desember har mottatt trussel på sms.