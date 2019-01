TUNG: Politiet ber vitner som kan ha sett flodhesten bli transportert, om å melde seg. Foto: Kent Police

Gigantisk flodhest stjålet i England

UTENRIKS 2019-01-13T14:39:50Z

Flodhest-statuen er nesten to meter høy og veier bortimot 700 kilo.

Publisert: 13.01.19 15:39

Tyvene skal ha brutt seg inn i hagen til «Chilstone Garden Ornaments» i byen Tunbridge Weels, som ligger i området Weald i vestlige Kent , før de bestemte seg for å stjele gigant-flodhesten i messing.

Politiet anslår at tyveriet inntraff mellom klokken 17:30 på onsdag og 07:00 torsdag morgen, skriver de i en pressemelding .

Tyveriet blir etterforsket av politiet i Kent.

– Flodhesten er ekstremt tung og har ved tidligere anledning krevd styrken fra fem personer for å klare å løfte den. De som har tatt den, har hatt behov for et stort kjøretøy, som for eksempel en plattbil. De kan også ha hatt behov for mekanisk verktøy for å klare å løfte den, uttaler politibetjent Nick Lingham i pressemeldingen.

De ber nå vitner om å melde seg.

– Det er et svært distinkt objekt, og det er lite sannsynlig at den vil bli lett å selge for de som har tatt den. På grunn av at den er så stor, så håper vi at vitner kan ha sett den bli transportert. Vi ber også folk om å være observante og rapportere om de ser noe mistenkelig, sier han.

Chilston ble grunnlagt i 1953 og tilbyr håndlagde hageornamenter.

– Vi er svært lei oss over at noen har stjålet vår nydelige skulptur. Vi elsker å dele kunst, som utstilt i hagen vår, og er svært skuffet over at noen har tatt den, skriver bedriften på sin Facebook-side .