VILLE TIL VESTEN: Far og sønn, Kim Jong-un og Kim Jong-il, skal på 90-tallet ha søkt visum til vestlige land. Foto: KYODO / X01481

Reuters: Kim-familien søkte om visum i vestlige land med falske pass

Publisert: 28.02.18 18:22

Kim Jong-un og hans avdøde far Kim Jong-il skal ha fått tak i falske identifikasjonspapirer i form av brasilianske pass for å søke om visum til å besøke vestlige land på 90-tallet.

Opplysningene kommer fra fem vesteuropeiske sikkerhetskilder nyhetsbyrået Reuters har snakket med.

At Nord-Koreas diktatorfamilie ha benyttet seg av falske identifikasjonspapirer til å komme seg rundt i verden er ikke noe nytt, men spesifikke eksempler på hvordan de har gjort det er imidlertid det.

– De benyttet seg av brasilianske pass, som helt klart viser bilde av Kim Jong-un og Kim Jong-il, for å forsøke å få tak i visum fra utenlandske ambassader, oppgir en av kildene, under forutsetning om å få være anonym.

Utførte tester av bildene

Ifølge kilden skal dette vise et ønske fra maktfamilien om å kunne reise, samt familiens forsøk på å legge en potensiell fluktrute.

Til Reuters sier det brasilianske utenriksdepartement at de undersøker opplysningene, mens den nordkoreanske ambassaden i Brasil har avstått fra å kommentere saken.

Bildene Reuters har publisert av de to passene viser at det er store likheter med både den nåværende og den tidligere nordkoreanske statslederen. En av Reuters kilder sier det også er foretatt undersøkelser med ansiktsgjenkjenning, som bekrefter at bildene er av Kim Jong-un og hans avdøde far.

Bildene av de to passene er imidlertid kopier, så Reuters har ikke kunnet avgjøre om kopiene er blitt tuklet med, poengterer de.

Kan ha blitt brukt til innreise i flere land

Ifølge fotokopiene er passene utstedt 26. februar 1996 ved den brasilianske ambassaden i den tsjekkiske hovedstaden Praha.

Passet, som etter alt å dømme er tilhørende den nåværende nordkoreanske lederen Kim Jong-un, er utstedt til en person ved navn Josef Pwag, mens Kim Jong-ils pass har navnet Ijong Tchoi. Begge står oppført med storbyen São Paulo i Brasil som fødeby.

Det er ikke kjent om det lyktes duoen å skaffe seg visum til noen vestlige land med de falske passene, men ifølge en av Reuters kilder kan de ha blitt brukt ved innreise til både Brasil, Japan og Hong Kong.

Om de to diktatorene så på Norge som et potensielt reisemål er uvisst, men Utenriksdirektoratet (UDI) opplyser til VG at Brasil på 1990-tallet, og også i dag, har visumfrihet med Brasil.

– Det var da, slik som det er nå, at det er visumfrihet mellom Brasil og Norge. Du trenger altså ikke søke visum på forhånd for å komme til Norge, sier Håkon Fenstad, assisterende kommunikasjonssjef i UDI.

VG har vært i kontakt med Politidirektoratet, som opplyser at det på den tiden ikke var noe elektronisk register for passnummer, og at det derfor ikke er mulig å si om passene har blitt benyttet ved en eventuell innreise til Norge.

Besøkte Tokyo med brasiliansk pass i `91

I 2011 meldte den japanske avisen Yomiuri Shimbun at Kim Jong Un, den gang et barn, besøkte hovedstaden Toyko i 1991. Også da skal han ha benyttet seg av et pass fra Brasil, men denne reisen var altså fem år før passet Reuters melder om, skal være utstedt.

Det er også kjent fra før at Kim Jong UN ble utdannet ved en internasjonal skole i Bern i Sveits, hvor han utga seg for å være sønn av en ambassadesjåfør.

Bli med VG på reise i det lukkede landet i videoen under:

En sak fra NTB i 2001 omtaler også at den nå avdøde Kim Jong-nam, som ble drept i februar i fjor , besøkte Japan med falskt pass. Politiet skal ha stanset Jong-nam, Jung Uns eldre bror og arveprins til landet, da han forsøkte å ta seg inn i landet med falskt pass. Hendelsen skal ha gjort hans far, Kim Jung Il, svært forlegen.

Ifølge nyhetsbyrået UPI er det stadig færre land som godtar besøkende med pass fra det lukkede landet i øst.

Tall fra 2017 viser at kun 29 nasjoner tillot nordkoreanere å søke om visum etter at de har ankommet landet. I 2015 var dette tallet 44. Ifølge Passport Index, som rangerer verdens pass, plasserer landet på en 86. plass. Kun 16 land, deriblant Afghanistan, Syria og Jemen, er rangert lavere.